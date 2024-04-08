Национальную гидрогеологическую службу создадут в Казахстане
Проектом предусмотрено создание в Казахстане некоммерческого акционерного общества "Национальная гидрогеологическая служба "Казгидрогеология" (НАО) со стопроцентным участием государства в его уставном капитале.
Основными предметами деятельности НАО станут цифровизация управления подземными водными ресурсами, создание баз данных и постоянно действующих геоинформационных систем в области гидрогеологии и геофильтрационных моделей, цифровых и картографических баз данных и систем управления ими с применением данных дистанционного зондирования земли.
Организационные процедуры по созданию НАО будут осуществлять Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК совместно с Министерством водных ресурсов и ирригации РК.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 апреля 2024 года.
Национальная гидрогеологическая служба будет воссоздана в Казахстане по поручению президента, озвученному в Послании народу Казахстана "Экономический курс Справедливого Казахстана" от 1 сентября 2023 года.
Мы рассказывали, что в РК разработан новый Водный кодекс.
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