Национальная гидрогеологическая служба создана в Казахстане
"Создать некоммерческое акционерное общество "Национальная гидрогеологическая служба "Казгидрогеология" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале", – говорится в документе.
Основными предметами деятельности НАО определены цифровизация управления подземными водными ресурсами, создание баз данных и постоянно действующих геоинформационных систем в области гидрогеологии и геофильтрационных моделей, цифровых, картографических баз данных и систем управления ими с применением данных дистанционного зондирования Земли.
Формирование уставного капитала НАО установлено за счет республиканского имущества, находящегося на балансе РГППХ "Казводхоз" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.