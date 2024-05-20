Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Национальная гидрогеологическая служба создана в Казахстане

Национальная гидрогеологическая служба создана в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 12:44 Фото: pixabay
Правительство Казахстана подписало постановление от 23 апреля 2024 года "О создании некоммерческого акционерного общества "Национальная гидрогеологическая служба "Казгидрогеология", сообщает Zakon.kz.

"Создать некоммерческое акционерное общество "Национальная гидрогеологическая служба "Казгидрогеология" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале", – говорится в документе.

Основными предметами деятельности НАО определены цифровизация управления подземными водными ресурсами, создание баз данных и постоянно действующих геоинформационных систем в области гидрогеологии и геофильтрационных моделей, цифровых, картографических баз данных и систем управления ими с применением данных дистанционного зондирования Земли.

Формирование уставного капитала НАО установлено за счет республиканского имущества, находящегося на балансе РГППХ "Казводхоз" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

 Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Читайте также

ЕНТ, центр тестирования, ученики, школьники, экзамены, компьютеры, выпускной класс, выпускники, тестирование, тесты
Реорганизован Национальный центр тестирования Казахстана
Порядок выдачи карты Ата жолы для этнических казахов изменили в Казахстане
Порядок выдачи карты "Ата жолы" для этнических казахов изменили в Казахстане
МНВО распределило Президентскую стипендию между министерствами
Как президентскую стипендию распределили между министерствами
Лариса Черненко
Правительство РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
гроза, дождь
Дождь, град и гроза ожидаются в мегаполисах Казахстана в ближайшие дни
Алматы, землетрясение, Китай, подземные толчки
Алматинцы почувствовали землетрясение
Вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси найден
Вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси найден
упал вертолет с президентом Ирана
Потерпевший крушение вертолет с президентом Ирана не могут найти из-за тумана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: