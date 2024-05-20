Национальная гидрогеологическая служба создана в Казахстане

Правительство Казахстана подписало постановление от 23 апреля 2024 года "О создании некоммерческого акционерного общества "Национальная гидрогеологическая служба "Казгидрогеология", сообщает Zakon.kz.

"Создать некоммерческое акционерное общество "Национальная гидрогеологическая служба "Казгидрогеология" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале", – говорится в документе.

Основными предметами деятельности НАО определены цифровизация управления подземными водными ресурсами, создание баз данных и постоянно действующих геоинформационных систем в области гидрогеологии и геофильтрационных моделей, цифровых, картографических баз данных и систем управления ими с применением данных дистанционного зондирования Земли.

Формирование уставного капитала НАО установлено за счет республиканского имущества, находящегося на балансе РГППХ "Казводхоз" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.