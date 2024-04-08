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Законодательство РК

Возмещение вреда пострададавшим от паводков: дополнения в правила

Изменятся правила выделения денег из резерва правительства пострадавшим от паводков, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 12:00 Фото: МЧС РК
Министерство финансов подготовило постановление правительства, которым вносятся изменения и дополнения в Правила использования резервов правительства РК и местных исполнительных органов, сообщает Zakon.kz.

Цель принятия данного проекта – возмещение имущественного вреда, причиненного населению, субъектам предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года.   

В частности, дополнено, что подготовка решения правительства РК и местных исполнительных органов, а также правового акта уполномоченного органа в сфере гражданской защиты о выделении денег из резервов правительства и местных исполнительных органов осуществляется при наличии положительной рекомендации правительственной комиссии по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате паводков в отдельных регионах, либо наличия поручения премьер-министра РК для использования резервов правительства или местного исполнительного органа на неотложные затраты для возмещения имущественного вреда, причиненного населению, субъектам предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года.

Также в правила добавлены новые пункты.

Так, говорится, что в случае выделения денег из резервов правительства РК или местных исполнительных органов для возмещения имущественного вреда, причиненного субъектам предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года, соответствующим государственным органом представляется ходатайство о выделении денег с соответствующими обоснованиями и расчетами в уполномоченный орган по исполнению бюджета.

Обоснования и расчеты представляются в соответствии с порядком возмещения имущественного вреда, причиненного субъектам предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года, определяемым уполномоченным органом по предпринимательству.

Также говорится, что при финансировании расходов из резервов правительства или местного исполнительного органа на неотложные затраты на возмещение имущественного вреда, причиненного населению, субъектам предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года, предусмотренные постановлениями правительства или местных исполнительных органов, разрешается (предварительная) оплата в размере не более 50% от выделенных средств по каждому виду расходов. 

Дальнейшее финансирование указанных расходов осуществляется уполномоченными органами по исполнению бюджета по мере представления администраторами бюджетных программ обосновывающих документов в соответствии с законодательством РК.

Как поясняется, поправки вносятся в рамках реализации поручения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по итогам заседания Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода от 1 апреля 2024 года, согласно которому поручено задействовать резервы правительства и акиматов.

Документы размещены на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 апреля.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев поручил разбронировать госрезерв для помощи пострадавшим от паводков.

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