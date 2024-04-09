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Правительство присвоило Карагандинскому университету статус исследовательского

Правительство присвоило Карагандинскому университету статус исследовательского, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 12:52 Фото: gov.kz
Постановлением правительства от 5 апреля 2024 года Карагандинскому университету имени академика Е. А. Букетова присвоен статуса исследовательского университета и утверждена его Программа развития на 2024-2028 годы, сообщает Zakon.kz.

"Присвоить статус исследовательского университета некоммерческому акционерному обществу "Карагандинский университет имени академика Е. А. Букетова", – говорится в документе.

Также утверждена программа развития университета на предстоящие пять лет, в задачи которой входит:

  • интеграция научной деятельности и образовательного процесса на всех уровнях высшего и послевузовского образования;
  • обеспечение равенства и доступности качественного образования, привлечение талантливой молодежи;
  • реализация проектов в области фундаментальной и прикладной науки, которые позволят поднять интеллектуальный потенциал страны, повысить международный авторитет научных школ Казахстана;
  • внедрение в экономику региона результатов прикладных исследований ученых некоммерческого акционерного общества "Карагандинский университет имени академика Е. А. Букетова" в виде продажи патентов, лицензий, разработки стартап-проектов;
  • увеличение вклада некоммерческого акционерного общества "Карагандинский университет имени академика Е. А. Букетова" в развитие общества.

Видение программы развития: классический исследовательский университет – центр высокотехнологичных научных исследований и академического превосходства.

Миссия программы развития: КарУ способствует высокотехнологичному развитию региона и страны через прорывные научные исследования и образовательные инновации.

Прямой результат реализации программы развития – развитие ключевых отраслей экономики республики и региона с учетом мировых тенденций и трендов посредством инновационной модернизации предприятий, создания современных технологий, подготовки высококвалифицированных кадров.

Ценности программы развития:

  • подготовка кадров для инновационных отраслей экономики страны с учетом Атласа новых профессий;
  • генерация новых знаний и инноваций;
  • развитие конкурентоспособной личности для служения государству и обществу;
  • подготовка молодых ученых на уровне магистратуры и докторантуры, владеющих набором исследовательских компетенций, в соответствии с международными стандартами высшего или послевузовского образования;
  • проведение научных исследований в области инновационной модернизации экономических секторов в условиях зеленой экономики, внедрение аддитивного производства, оптимизация систем контроля и управления производством, создание и разработка новых материалов многофункционального назначения с участием ППС КарУ, студентов, магистрантов, докторантов, представителей хозяйствующих субъектов;
  • оказание маркетинговых и инжиниринговых услуг хозяйствующим субъектам в области инновационной модернизации и зеленых технологий;
  • проведение в КарУ институциональных и общественных изменений, приводящих к созданию принципиально новых структур – центров, направленных на внедрение корпоративной политики, соответствующих принципам устойчивого развития;
  • создание условий для организации международных консорциумов с привлечением ведущих зарубежных исследователей.

Источниками финансирования мероприятий, предусмотренных программой развития, являются собственные средства вуза и привлеченные бюджетные инвестиции.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Лариса Черненко
Правительство РК Казахстан Карагандинская область
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