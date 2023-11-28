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Южно-Казахстанскому вузу присвоили статус исследовательского университета

Южно-Казахстанский вуз получил статус исследовательского университета Фото: Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова
Правительство Казахстана приняло постановление от 25 ноября 2023 года "О присвоении статуса исследовательского университета НАО "Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова" и утверждении его Программы развития на 2024 - 2028 годы", сообщает Zakon.kz.

"Присвоить статус исследовательского университета некоммерческому акционерному обществу "Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова"", - говорится в документе.

В программе развития вуза указывается, что Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова является одной из крупных многопрофильных организаций высшего и послевузовского образования (ОВПО) страны, научно-образовательный, интеллектуальный и культурный центр южного региона, осуществляющий подготовку высококвалифицированных кадров, проведение научных исследований, выполняющий инновационные разработки в интересах высокотехнологичных отраслей экономики.

В программе развития представлены все новые этапы развития университета на период 2024 - 2028 годы, где в приоритете развитие инновационной деятельности университета, коммерциализация результатов научной деятельности, ориентация на творческий и инновационный характер по подготовке специалистов нового формата согласно запросу рынка труда.

Цель и задачи программы

  1. трансформация Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова в исследовательский университет.
  2. интеграция научной деятельности и образовательного процесса на всех уровнях высшего и послевузовского образования;
  3. создание инновационной исследовательской экосистемы в рамках индустриально-инновационного развития страны;
  4. создание и векторы развития университетской модели корпоративного управления в современных условиях;
  5. увеличение вклада ЮКУ в развитие экономики региона и страны. 

Для достижения поставленных целей в программе развития университета на 2024 - 2028 годы предлагаются создание научно-исследовательского центра коллективного пользования ( НИЦКП) и модернизация инновационной исследовательской экосистемы университета, отвечающего современным трендам и вызовам, задачам развития науки, согласно новой парадигме экономического развития страны.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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