Карагандинскому университету им. Букетова присвоили статус исследовательского университета

Согласно Постановлению правительства РК от 5 апреля 2024 года, Карагандинскому университету имени Е.А. Букетова был присвоен статус исследовательского университета. Данное решение является признанием заслуг университета и его значимого вклада в развитие науки и образования.

Buketov University уже долгие годы является флагманом отечественного образования, уверенно держа позиции в пятерке лучших университетов страны. В рейтинге QS Asia университет занимает почетное 206-е место, демонстрируя свою конкурентоспособность на международном уровне.

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Коллектив университета – это около 2000 высококвалифицированных преподавателей, среди которых именитые ученые, член-корреспонденты Национальной академии наук и лауреаты престижных научных стипендий, обладатели звания "Лучший преподаватель вуза" и "Лучший научный сотрудник". Профессорско-преподавательский состав – это талантливые люди, которые вносят неоценимый вклад в развитие научной мысли и подготовку будущих специалистов.



В научной инфраструктуре университета функционирует 13 факультетов, 20 научно-исследовательских институтов, научных центров и научных лабораторий. Сегодня в вузе реализуется 112 научных проектов на общую сумму около 2 млрд тенге. Эти проекты охватывают широкий спектр областей, от разработки "зеленых" технологий до социальной адаптации в цифровом мире.

Кроме того, университет может похвастаться тремя "мегагрантами" на сумму около 1 млрд тенге, что еще раз подтверждает его лидирующие позиции в научном сообществе.

В Buketov University действуют 11 Диссертационных советов и издаются 10 научных журналов, которые активно публикуют работы на казахском, английском и русском языках. Все 10 журналов КарУ включены в Перечень научных изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов научной деятельности Комитетом по обеспечению качества МНВО РК. Три журнала КарУ вошли в основную базу Web of Science Core Collection Clarivate Analytics и Scopus.

Ректор университета Нурлан Дулатбеков отметил, что присвоение статуса исследовательского университета – это заслуженное признание усилий коллектива Buketov University. Этот статус открывает новые горизонты для развития и реализации амбициозных проектов, позволяя университету вносить еще более значительный вклад в науку и образование Казахстана.