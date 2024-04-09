Как в Казахстане хотят регулировать деятельность риэлторов
В итоге они остаются должны риэлторским компаниям за не оказанные или некачественно оказанные услуги. В частности, депутаты предложили установить госрегулирование риэлторской деятельности, ввести ее лицензирование, внедрить обязательное обучение риэлторов и сдачу квалификационных экзаменов.
Как следует из письма заместителя премьер-министра – руководителя аппарата правительства РК от 1 апреля 2024 года, необходимость законодательного обеспечения риэлторской деятельности обусловлена такими негативными факторами, как рост недоверия к риэлторам, завышение цен на оказываемые услуги и имеющие место факты мошенничества со стороны риэлторов.
В ответе также говорится, что правительство в этом направлении проводит соответствующую работу, включая подготовительные меры.
Так, проведен ряд совещаний с участием представителей государственных органов, НПП "Атамекен", ОЮЛ "Саморегулируемая объединенная ассоциация риэлторов Казахстана", ОЮЛ "Центральная азиатская ассоциация" и других организаций, по итогам которых предложены следующие меры:
- разработка критериев для "профессионального риэлтора" на базе действующего Национального стандарта РК "Услуги риэлторские на рынке недвижимости. Общие требования";
- разработка открытого электронного реестра добросовестных риэлторов с отражением информации о компетенции конкретного риэлтора;
- законодательное закрепление требования по заключению сделок на интернет-платформах с фиксацией в уполномоченных органах;
- включение деятельности риэлторов в пилотные проекты министерств финансов, труда и социальной защиты населения по аналогии с Yandex taxi по платформенной занятости;
- проработка вопроса распространения специального налогового режима по ставке 1% в отношении уплаченного чека за услугу на деятельность риэлторов.
"Следует учесть, что в настоящее время отношения риэлторской деятельности устанавливаются положениями гражданского законодательства по договорам возмездного оказания услуг. В случае нарушения условий договоров либо иных сделок по оказанию риэлторских услуг, а также неисполнения обязательств одной из сторон наступает гражданско-правовая ответственность", – ответили в правительстве.
Далее указывается, что при рассмотрении вопроса об установлении запрета на обращения в арбитражные инстанции необходимо учитывать, что спор, возникший из гражданско-правовых отношений, подлежащий подведомственности суда в соответствии со статьей 24 Гражданского процессуального кодекса, может быть разрешен по письменному согласию сторон в порядке медиации, партисипативной процедуры или передан на рассмотрение арбитража суда Международного финансового центра "Астана" при отсутствии запрета на это в законе.
Как поясняется, обращение в арбитраж является одним из способов защиты прав граждан и юридических лиц.
Правительство совместно с судебной администрацией прорабатывают новые подходы к качеству арбитражного судопроизводства и профессиональной работе его деятельности.
"Отмечаем, что в ходе проработки подходов к регулированию риэлторской деятельности установлено, что у отечественных интернет-платформ имеются возможности изменения технической архитектуры с необходимостью добавления определенного функционала и усиления требований для осуществления риэлторской деятельности", – говорится в ответе.
В целом, прорабатываются следующие подходы по регулированию риэлторской деятельности:
- внесение изменений в законодательство по защите прав потребителей в части закрепления понятийного аппарата и критериев профессиональной деятельности риэлторов, а также внедрение саморегулирования деятельности по оказанию риэлторских услуг;
- регулирование деятельности риэлторов посредством платформенной занятости в рамках популярных платформ по примеру Yandex taxi.
"Таким образом, полагаем, что указанные подходы позволят урегулировать деятельность риэлторов, разработать стандарты качества оказания риэлторских услуг, а также обеспечить защиту прав граждан", – резюмировали в правительстве.
Вопрос о необходимости контроля деятельности риэлторов депутат поднял на заседании Мажилиса 28 февраля 2024 года.
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