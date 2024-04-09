Как в Казахстане хотят регулировать деятельность риэлторов

В правительстве Казахстана ответили на депутатский запрос, в котором предлагается контролировать риэлторов, так как нередко они создают для клиентов кабальные условия при покупке и продаже недвижимости, сообщает Zakon.kz.

В итоге они остаются должны риэлторским компаниям за не оказанные или некачественно оказанные услуги. В частности, депутаты предложили установить госрегулирование риэлторской деятельности, ввести ее лицензирование, внедрить обязательное обучение риэлторов и сдачу квалификационных экзаменов.

Как следует из письма заместителя премьер-министра – руководителя аппарата правительства РК от 1 апреля 2024 года, необходимость законодательного обеспечения риэлторской деятельности обусловлена такими негативными факторами, как рост недоверия к риэлторам, завышение цен на оказываемые услуги и имеющие место факты мошенничества со стороны риэлторов.

В ответе также говорится, что правительство в этом направлении проводит соответствующую работу, включая подготовительные меры.

Так, проведен ряд совещаний с участием представителей государственных органов, НПП "Атамекен", ОЮЛ "Саморегулируемая объединенная ассоциация риэлторов Казахстана", ОЮЛ "Центральная азиатская ассоциация" и других организаций, по итогам которых предложены следующие меры:

разработка критериев для "профессионального риэлтора" на базе действующего Национального стандарта РК "Услуги риэлторские на рынке недвижимости. Общие требования";

разработка открытого электронного реестра добросовестных риэлторов с отражением информации о компетенции конкретного риэлтора;

законодательное закрепление требования по заключению сделок на интернет-платформах с фиксацией в уполномоченных органах;

включение деятельности риэлторов в пилотные проекты министерств финансов, труда и социальной защиты населения по аналогии с Yandex taxi по платформенной занятости;

проработка вопроса распространения специального налогового режима по ставке 1% в отношении уплаченного чека за услугу на деятельность риэлторов.

"Следует учесть, что в настоящее время отношения риэлторской деятельности устанавливаются положениями гражданского законодательства по договорам возмездного оказания услуг. В случае нарушения условий договоров либо иных сделок по оказанию риэлторских услуг, а также неисполнения обязательств одной из сторон наступает гражданско-правовая ответственность", – ответили в правительстве.

Далее указывается, что при рассмотрении вопроса об установлении запрета на обращения в арбитражные инстанции необходимо учитывать, что спор, возникший из гражданско-правовых отношений, подлежащий подведомственности суда в соответствии со статьей 24 Гражданского процессуального кодекса, может быть разрешен по письменному согласию сторон в порядке медиации, партисипативной процедуры или передан на рассмотрение арбитража суда Международного финансового центра "Астана" при отсутствии запрета на это в законе.

Как поясняется, обращение в арбитраж является одним из способов защиты прав граждан и юридических лиц.

Правительство совместно с судебной администрацией прорабатывают новые подходы к качеству арбитражного судопроизводства и профессиональной работе его деятельности.



"Отмечаем, что в ходе проработки подходов к регулированию риэлторской деятельности установлено, что у отечественных интернет-платформ имеются возможности изменения технической архитектуры с необходимостью добавления определенного функционала и усиления требований для осуществления риэлторской деятельности", – говорится в ответе.

В целом, прорабатываются следующие подходы по регулированию риэлторской деятельности:

внесение изменений в законодательство по защите прав потребителей в части закрепления понятийного аппарата и критериев профессиональной деятельности риэлторов, а также внедрение саморегулирования деятельности по оказанию риэлторских услуг;

регулирование деятельности риэлторов посредством платформенной занятости в рамках популярных платформ по примеру Yandex taxi.

"Таким образом, полагаем, что указанные подходы позволят урегулировать деятельность риэлторов, разработать стандарты качества оказания риэлторских услуг, а также обеспечить защиту прав граждан", – резюмировали в правительстве.

Вопрос о необходимости контроля деятельности риэлторов депутат поднял на заседании Мажилиса 28 февраля 2024 года.