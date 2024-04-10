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Законодательство РК

Аппарат Высшего Судебного Совета планируют увеличить вдвое в Казахстане

Аппарат Высшего Судебного Совета РК планируют увеличить с 25 до 50 человек, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 09:42 Фото: freepik
Высший Судебный Совет подготовил проект соответствующих поправок в ряд указов президента, сообщает Zakon.kz.

Аппарат Высшего Судебного Совета РК (ВСС) планируют увеличить с 25 до 50 сотрудников.

В обосновании к проекту сказано, что данная поправка вносится в реализацию поручений президента и премьер-министра РК об увеличении штатной численности Аппарата ВСС и повышения статуса его руководителей и сотрудников.

Разработчики утверждают, что последнее увеличение штатной численности Аппарата с 13 до 25 единиц было в 2019 году после передачи от Верховного суда в ведение Совета функций Судебного жюри и комиссии по кадровому резерву судей.

Однако с тех пор у ВСС добавилось значительное количество новых функций. В частности, это:

  • подготовка и обучение кандидатов в судьи;
  • повышение квалификации действующих судей;
  • продление предельного возраста судьи;
  • приостановление полномочий судей;
  • прекращение полномочий судей;
  • внеконкурсное назначение судей;
  • вопросы отставки судей.

Кроме того, в скором будущем будет внедрен новый механизм проверки Судебным жюри каждого отмененного судебного акта, где было допущено грубое нарушение законности. В связи с этим ожидается повышение нагрузки на Судебное жюри на 400%.

В связи с этим разработчики предлагают внести изменение в указ президента от 22 января 1999 года "О мерах по дальнейшей оптимизации системы государственных органов Республики Казахстан" с целью расширения структуры аппарата и увеличения его штатной численности с 25 до 50 человек.

Кроме того, изменится процедура назначения руководителя аппарата ВСС и его заместителя.

Так, руководитель аппарата ВСС должен быть политическим служащим, назначаемым президентом по представлению председателя ВСС, а его заместитель – административным государственным служащим корпуса "А", назначаемым председателем ВСС по представлению руководителя Аппарата ВСС. Данная поправка в случае ее принятия будет введена в действие с 1 июля 2024 года.

В указе президента от 23 декабря 2015 года "О мерах по совершенствованию деятельности Высшего Судебного Совета Республики Казахстан" предлагается уточнить, что руководитель Аппарата может иметь заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности председателем Совета по представлению руководителя Аппарата.

Помимо этого, соответствующие изменения будут внесены в Реестр должностей политических и административных государственных служащих.

Так, к политическим государственным должностям отнесут должность Секретаря Высшего Судебного Совета РК – руководителя Аппарата. В настоящее время должность относится к административным государственным должностям.

В свою очередь к административным государственным должностям корпуса "Б" категории В-3 добавятся:

  • помощник, советник председателя Высшего Судебного Совета РК
  • заведующий сектором Аппарата Высшего судебного совета РК

Кроме того, секретарь Высшего Судебного Совета РК – руководитель Аппарата будет включен в Перечень уполномоченных лиц, осуществляющих оценку деятельности политических государственных служащих.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 апреля 2024 года.

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