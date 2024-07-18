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Законодательство РК

Аппарат Высшего Судебного Совета вдвое увеличили в Казахстане

Аппарат Высшего Судебного Совета вдвое увеличили в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 13:12 Фото: freepik
Президент указом от 13 июня 2024 года внес соответствующие изменения в ряд своих указов, сообщает Zakon.kz.

Аппарат Высшего Судебного Совета РК (ВСС) увеличен с 25 до 50 сотрудников.

Данная поправка внесена в реализацию поручений президента и премьер-министра РК об увеличении штатной численности Аппарата ВСС и повышения статуса его руководителей и сотрудников.

В ведомстве разъяснили, что последнее увеличение штатной численности Аппарата с 13 до 25 единиц было в 2019 году после передачи от Верховного суда в ведение Совета функций Судебного жюри и комиссии по кадровому резерву судей.

Однако с тех пор у ВСС добавилось значительное количество новых функций.
Помимо этого, в Казахстане внедряют новый механизм проверки Судебным жюри каждого отмененного судебного акта, где было допущено грубое нарушение законности. В связи с этим ожидается повышение нагрузки на Судебное жюри на 400%.

В Положении об Аппарате ВСС говорится: руководитель Аппарата может иметь заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности председателем Совета по представлению руководителя Аппарата.

Кроме того, вносятся поправки в Реестр должностей политических и административных государственных служащих. Так, теперь Секретарь ВСС – руководитель Аппарата – относится не к административным, а к политическим государственным служащим, а его заместители являются административными государственными служащими корпуса "А".

Помощник, советник председателя ВСС, а также заведующий сектором Аппарата относятся к категории В-3 корпуса "Б" административных госслужащих.

Кроме того, Секретарь ВСС – руководитель Аппарата включен в Перечень уполномоченных лиц, осуществляющих оценку деятельности политических государственных служащих.

Указ введен в действие с 1 июля 2024 года.

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