Пострадавшим от наводнения казахстанцам не будут начислять штрафы и пени за просрочку кредитов

Министерство труда и социальной защиты подготовило ряд поправок в некоторые приказы, касающие поддержки казахстанцев, пострадавших от паводков, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Правила назначения и выплаты адресной социальной помощи добавлено, что в период чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера действующему получателю адресной социальной помощи на последнее число квартала назначения посредством информационной системы продлевается адресная социальная помощь на следующий квартал автоматически без заявления.

При первичном обращении за назначением адресной социальной помощи в период чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера участковая комиссия не проводит обследование материального положения заявителя.

В Правила проведения медико-социальной экспертизы вносится дополнение, что если документы освидетельствуемого лица не поступили в АИС "ЦБДИ" или освидетельствуемое лицо не явилось в отдел МСЭ в срок и при переосвидетельствовании вновь установлена инвалидность или степень утраты трудоспособности, то срок за пропущенный период засчитывается:

до трех лет – при пропуске очередного срока переосвидетельствования по уважительной причине (невозможность прибытия на очередное переосвидетельствование из-за длительного непрерывного стационарного(-ых) лечения(-ий);"

Вместе с тем указывается, что в период чрезвычайного положения, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера лицам, срок переосвидетельствования которых наступил не более чем за месяц до введения чрезвычайного положения, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и во время чрезвычайного положения, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и не прошедшим переосвидетельствование в указанные периоды, сроки инвалидности, степени утраты трудоспособности и ИПР лица с инвалидностью продлеваются автоматически на период действия чрезвычайного положения, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Месяц окончания действия режима чрезвычайного положения, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера засчитываются полностью.



Вместе с тем в Правила организации и финансирования мер по содействию предпринимательской инициативе внесены дополнения:



Заемщикам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, предоставляется отсрочка платежей. Все платежи по графикам текущего года, распределяется на платежи последующего года до конца срока финансирования равномерными платежами с соответствующим продлением действия договора.



По кредитам пострадавших заемщиков не начисляются штрафы и пеня за просрочку платежей, возникших в связи с чрезвычайными ситуациями природного и (или) техногенного характера.

Кроме того, в Правила организации субсидируемых рабочих мест и субсидирования заработной платы лиц, трудоустроенных на субсидируемые рабочие места добавлено, что оплата труда лиц, трудоустроенных на субсидируемые рабочие места на территории, где введена чрезвычайная ситуация природного или техногенного характера на период действия чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, осуществляется Центром трудовой мобильности ежемесячно без истребования сведений от работодателей, путем перечисления денежных средств на текущие (карточные) счета лиц, трудоустроенных на субсидируемые рабочие места.

Как поясняется, поправки вносятся в рамках обеспечения защиты интересов лиц с инвалидностью в период чрезвычайных ситуаций, в части переосвидетельствования и продления срока, для получения социального пособия, а также в части выплаты заработной платы трудоустроенным гражданам на рабочих местах субсидируемых государством.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 апреля 2024 года.