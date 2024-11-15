В Казахстане лицам с инвалидностью сократят сроки замены колясок и обеспечат бесплатной ортопедической обувью

Министерство труда и социальной защиты подготовило ряд поправок в приказы ведомства, сообщает Zakon.kz.

В частности, в документе предусмотрено сокращение сроков замены кресел-колясок. В значительной степени эти поправки коснутся детских кресел-колясок.

Так, для детей до 7 лет все виды кресел-колясок планируется заменять по истечении трех лет. Детям в возрасте старше 7 лет: комнатные – через 5 лет, универсальные – через 4 года.

Также на один год сократится срок замены комнатных кресел-колясок для взрослых, их будут менять через каждые 6 лет.

В Минтруда пояснили, что на сегодняшний день для детей и взрослых, передвигающихся на креслах-колясках, установлены единые сроки замены: на комнатные кресла-коляски – 7 лет, на прогулочные – 4 года.

Кроме того, предусматривается обеспечение всех групп лиц с инвалидностью протезно-ортопедической обувью, обувью на аппараты (протезы), лечебно-профилактическими средствами за счет бюджетных средств.

На сегодняшний день данные услуги лицам с инвалидностью предоставляются в зависимости от группы инвалидности с оплатой за счет собственных средств 50% или 100% от стоимости.

В министерстве отметили, что принятие проекта приказа исключит ограничения по обеспечению ноутбуками с веб-камерой, а также с программным обеспечением экранного доступа и с синтезом речи, портативными тифлокомпьютерами с синтезом речи, с встроенным вводом/выводом информации шрифтом Брайля, лиц с инвалидностью, достигших пенсионного возраста.

На сегодняшний день данное техническое средство предоставляется лицам с инвалидностью исключительно трудоспособного возраста.

Для повышения качества жизни лиц с инвалидностью по зрению предусмотрена замена плеера на специализированый тифлофлешплеер, обеспечивающий большие технические возможности.

Для лиц с инвалидностью, длительное время находящихся на постельном режиме, предусмотрено обеспечение противопролежневым матрасом и функциональной механической медицинской кроватью.

Наряду с этим пересмотрены медицинские показания к оказанию услуг специалиста жестового языка в онлайн-формате (бесконтактно), что обеспечит равный доступ к ним.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 ноября.



