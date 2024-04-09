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Законодательство РК

Как казахстанцы, пострадавшие от паводков, получат пособия по инвалидности

Как казахстанцы, пострадавшие от паводков, получат пособия по инвалидности, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 13:13 Фото: freepik
Казахстанцам, пострадавшим от паводков, автоматически продлят сроки инвалидности. Об этом рассказали 9 апреля 2024 года в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

Из релиза ведомства следует, что казахстанцам, имеющим инвалидность со сроком переосвидетельствования во II квартале текущего года, из районов и городов, в которых объявлен режим ЧС, автоматически будут продлены сроки инвалидности, степени утраты общей трудоспособности, степени утраты профессиональной трудоспособности и индивидуальные программы реабилитации.

"При этом выплата государственных пособий будет осуществляться по ранее установленной группе инвалидности. В настоящее время Министерством труда и социальной защиты населения РК вносятся необходимые изменения в нормативные правовые акты. Автоматическая пролонгация позволит своевременно оказать государственную поддержку лицам с инвалидностью из регионов, пострадавших от паводков", – говорится в сообщении Минтруда.

В МТСЗН отметили, что с соответствующими поправками в нормативные правовые акты можно ознакомиться по ссылке.

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Ранее Минтруда выступило с важным заявлением по АСП из-за паводков. Подробности здесь.

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