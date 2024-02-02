В Казахстане изменят порядок уплаты отчислений и взносов на ОСМС

Минздрав подготовил изменения в Правила и сроки исчисления (удержания) и перечисления отчислений и взносов на обязательное социальное медицинское страхование, сообщает Zakon.kz.

Поправки устанавливают, что при начислении (исчислении) дохода на период оплачиваемого трудового отпуска отчисления и взносы будут перечисляться одним платежом с разделением по периодам, исчисленным пропорционально количеству дней отпуска.

Таким образом, при начислении (исчислении) дохода более чем за один месяц, отчисления и взносы за такого работника должны расшифровываться по месяцам в приложении к общему платежному поручению.

При разделении в приложении к платежному поручению суммы отчислений и взносов по месяцам рассчитываются пропорционально количеству дней в каждом месяце.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 15 февраля.

Ранее мы рассказали, что для некоторых категорий плательщиков взносы в ОСМС хотят увеличить в пять раз.