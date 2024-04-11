Как вернуть ошибочно перечисленные обязательные пенсионные взносы: утверждены правила

Министерство труда приказом от 4 апреля 2024 года утвердило Правила оказания государственной услуги "Возврат ошибочно перечисленных обязательных пенсионных взносов и (или) пени", сообщает Zakon.kz.

Государственную услугу оказывает Государственная корпорация "Правительство для граждан" гражданам и юридическим лицам.

Для получения государственной услуги нужно подать заявление с приложением документов в Госкорпорацию или сформировать электронную заявку самостоятельно на веб-портале "электронного правительства".

Какие документы потребуются

При обращении в Госкорпорацию к заявлению прилагаются:

нотариально заверенное заявление вкладчика обязательных пенсионных взносов о согласии списания с его индивидуального пенсионного счета ошибочно перечисленных ОПВ и (или) пени сумм.

При необходимости возврата ошибочно перечисленной суммы обязательных пенсионных взносов по умершему вкладчику нотариально заверенное заявление вкладчика обязательных пенсионных взносов о согласии списания с индивидуального пенсионного счета ошибочно перечисленных сумм оформляется наследником с приложением свидетельства о смерти и копии документа, свидетельствующего и праве на наследование пенсионных накоплений в ЕНПФ.

При осуществлении возврата обязательных пенсионных взносов по решению суда к заявлению вместо нотариально заверенного заявления вкладчика обязательных пенсионных взносов о согласии списания с его индивидуального пенсионного счета ошибочно перечисленных сумм прикладывается определение суда.

Для банков второго уровня и АО "Казпочта" – письмо за подписью уполномоченных лиц банка с приложением копии документа, подтверждающего полномочия данных лиц на подписание писем и заявлений на возврат ошибочного указания.

При обращении на веб-портал "электронного правительства":

запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП услугополучателя;

согласие вкладчика обязательных пенсионных взносов на списание с его индивидуального пенсионного счета ошибочно перечисленных сумм, удостоверенное ЭЦП вкладчика.

Общий срок рассмотрения документов и выдачи результатов оказания государственной услуги составляет не более 15 рабочих дней:

для заявлений в бумажном виде – со дня регистрации в Государственной корпорации в журнале регистрации бумажных заявлений в автоматизированной информационной системе "Организация обработки платежей" (АИС "ООП");

для заявлений, сформированных на портале, – со дня поступления в журнал электронных заявок на возврат в АИС "ООП".

В каких случаях заявление на возврат ошибочно перечисленных ОПВ не рассматривается:

предоставлен неполный пакет документов на возврат ошибочно перечисленных ОПВ и (или) пени;

неверно заполнены заявления на возврат ошибочно перечисленной суммы ОПВ и (или) пени;

отсутствует или не подтверждается нотариально удостоверенное согласие вкладчика (-ов) на списание суммы ОПВ и (или) пени с его ИПС.

Как оказывается услуга через Госкорпорацию

Если заявления заполнены верно и согласие вкладчика подтверждается, заявление регистрируют в журнале регистрации бумажных заявлений в АИС "ООП" и в течение одного рабочего дня формируют предварительный запрос в ЕНПФ на подтверждение или отказ в осуществлении возврата ошибочно перечисленных ОПВ и (или) пени.

ЕНПФ в течение двух рабочих дней с момента получения электронной заявки осуществляет возврат ошибочно перечисленных сумм ОПВ и (или) пени на банковский счет Госкорпорации с указанием номера и даты заявки услугодателя, либо формирует электронное уведомление об отказе в осуществлении возврата ОПВ и (или) пени с указанием причины, удостоверенное ЭЦП уполномоченного лица ЕНПФ.

Далее Госкорпорация в течение трех рабочих дней со дня поступления из ЕНПФ возврата ошибочно перечисленных сумм ОПВ и (или) пени производит их перечисление платежным поручением с приложением списков работников согласно реквизитам, указанным в заявлении услугополучателя.

Как получить услугу через портал

Государственную услугу можно получить на портале, самостоятельно сформировав электронную заявку на возврат ошибочно перечисленных сумм ОПВ (или) пени.

Для этого после авторизации на портале и выбора госуслуги следует заполнить реквизиты агента ((БИН), ИИН, БИК, ИИК, номер телефона и электронный адрес почты), осуществившего ошибочно перечисленных сумм ОПВ и (или) пени, по которым необходимо инициировать возврат.

После ввода данных агента портал направляет запрос в ГБД ЮЛ для получения сведений о государственной регистрации юридического лица, учетной регистрации их филиалов и представительств и (или) реорганизации юридического лица (прекращение или иное изменение правового положения юридического лица, влекущее отношения правопреемства юридических лиц).

При реорганизации юридического лица (агента), ранее осуществившего ошибочно перечисленных сумм ОПВ и (или) пени, портал выводит из ГБД ЮЛ на выбор услугополучателя БИН агента, от которого были ошибочно перечислены суммы ОПВ и (или) пени.

После выбора реквизитов агента, перечислившего ошибочно перечисленные суммы ОПВ и (или) пени, портал предлагает заполнить и отправить в АИС "ООП" запрос с реквизитами платежного поручения на возврат (референс, номер, дата и общая сумма платежного поручения), в котором были допущены ошибки при перечислении ошибочно перечисленных сумм ОПВ и (или) пени.

Если указанные на портале услугополучателем реквизиты агента не совпадают с реквизитами платежного поручения ошибочно перечисленных сумм ОПВ и (или) пени или отсутствует регистрация юридического лица, процесс оформления государственной услуги завершается.

Из поступившей списочной части платежного поручения, услугополучатель выбирает работников, по которым необходимо осуществить возврат ошибочно перечисленных сумм ОПВ и (или) пени, указывает сумму и причину возврата, после чего портал направляет работникам в личный кабинет на портале запрос на получение согласия на списание денег с его ИПС и обработку персональных данных.

При отсутствии согласия работников портал автоматически завершает процесс оказания государственной услуги.

Если согласие работника на списание сумм с ИПС получено, портал автоматически формирует электронное заявление, удостоверенное посредством ЭЦП, с приложением реквизитов, на которые необходимо перечислить возвращаемые ошибочно перечисленные суммы ОПВ и (или) пени.

После регистрации электронного заявления услугодатель направляет электронную заявку в ЕНПФ на осуществление возврата ошибочно перечисленных сумм ОПВ и (или) пени. АИС "ООП" направляет на портал уведомление и выводит в личном кабинете портала уведомление о статусе рассмотрения электронного заявления на оказание госуслуги.

ЕНПФ в течение пяти рабочих дней со дня получения электронной заявки осуществляет возврат ошибочно перечисленных ОПВ и (или) пени с указанием номера и даты электронной заявки.

Как защищаются персональные данные граждан

Портал обеспечивает формирование, безопасность, сохранность и неизменность сведений, сформированных пользователем информационных систем.

Полноту, подлинность, достоверность и неискаженность передаваемых данных, обеспечивает сторона информационной системы (владелец сервиса), передающая информацию.

МТСЗН обеспечивает защиту данных от несанкционированного доступа на уровне прикладного программного обеспечения, своевременную передачу и неизменность сведений, полученных от услугополучателя.

Также правилами регламентирована процедура обжалования решений, действий либо бездействия услугодателя и его должностных лиц, Государственной корпорации и ее работников по вопросам оказания государственной услуги в соответствии с нормами, предусмотренными АППК.

Приказ вводится в действие с 21 апреля 2024 года.