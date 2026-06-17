Правила по обязательным пенсионным взносам и социальной помощи изменили в Казахстане

Правительство РК постановлением от 8 мая 2026 года внесло поправки в Правила исчисления и перечисления обязательных пенсионных взносов и Правила обязательных пенсионных взносов работодателя, сообщает Zakon.kz.

В частности, обновлено определение оператора интернет-платформы. Теперь в нем закреплено, что для организации взаимодействия между исполнителями и заказчиками используются цифровые технологии и системы. Ранее применялась формулировка "информационные технологии и системы".

Кроме того, уточнен порядок электронного вручения уведомлений агентам. Уведомление будет считаться доставленным с даты его поступления в веб-приложение "Кабинет налогоплательщика" либо в личный кабинет пользователя на веб-портале "цифрового правительства".

Также изменения внесены в Правила, регулирующие пенсионные взносы работодателя.

В документе уточняется, что пенсионные выплаты назначаются пожизненно, производятся за текущий месяц и осуществляются по месяц смерти или получения из цифровых систем государственных органов сведений о недействительности всех документов, удостоверяющих личность гражданина РК, либо вида на жительство иностранца в РК, либо удостоверения лица без гражданства, выданного уполномоченным органом РК, в связи с выездом на постоянное место жительства либо аннулированием разрешения на постоянное проживание в РК, либо в связи с утратой гражданства РК, выходом из гражданства РК ЕНПФ включительно.

Помимо этого, поправки внесены в Типовые правила оказания социальной помощи, установления ее размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан.

Социальная помощь к праздничным дням и памятным датам оказывается без истребования заявлений от получателей.

Категории получателей социальной помощи определяются МИО. Списки получателей социальной помощи формируются на основании запроса в Госкорпорацию либо иные организации, либо в электронном виде из цифровых систем уполномоченного государственного органа.

Для получения социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан заявитель от себя или от имени семьи обращается письменно с заявлением в уполномоченный орган по оказанию социальной помощи или к акиму поселка, села, сельского округа, или в Госкорпорацию, или электронно на портал с заявлением.

При письменном обращении специалист, принимающий документы, формирует запросы в соответствующие цифровые системы государственных органов и (или) организаций через шлюз "цифрового правительства".

При несоответствии либо отсутствии сведений в цифровых системах заявителем к заявлению прилагаются следующие документы:

документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации личности);

сведения о доходах лица (членов семьи) (для получения социальной помощи, которая назначается независимо от доходов лица (членов семьи), сведения о доходах лица (членов семьи) не предоставляются);

один из нижеперечисленных документов, подтверждающих факт наличия оснований для отнесения к категории нуждающихся:

- документ, подтверждающий факт причиненного ущерба гражданину (семье) либо его имуществу вследствие стихийного бедствия;

- документ, подтверждающий факт причиненного ущерба гражданину (семье) либо его имуществу вследствие пожара;

- документ, подтверждающий факт наличия социально значимого заболевания.

Документы представляются в подлинниках и копиях для сверки. После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.

При обращении заявителя за социальной помощью электронно посредством портала запрос в цифровые системы государственных органов или организаций для получения необходимых сведений осуществляется самим заявителем.

При этом заявитель удостоверяет своей ЭЦП электронное заявление и сведения, поступившие из цифровых систем государственных органов или организаций.

В случаях, если заявителями являются лица с инвалидностью первой и второй групп и инвалидность установлена бессрочно, ЕНПФ запрашивает сведения об установлении инвалидности получателю из ЦС "ЦБДИ".

В целях осуществления пенсионных выплат ЕНПФ может использовать цифровые документы обратившихся лиц.

Постановление вводится в действие с 12 июля.