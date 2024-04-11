Мониторинг образовательных достижений 9-классников: внесены изменения

Министр просвещения приказом от 5 апреля 2024 года внес изменения в Правила проведения мониторинга образовательных достижений обучающихся, сообщает Zakon.kz.

В новой редакции говорится, что мониторинг образовательных достижений (МОДО) в 9 классах проводится в форме тестирования на языке обучения по трем направлениям: читательская грамотность, математическая грамотность, естественно научная грамотность в электронном формате.

Ранее в документе говорилось, что МОДО в 9 классах проводится в форме тестирования на языке обучения по двум направлениям: математическая грамотность и естественно научная грамотность на трех языках (русском, казахском и английском) по одному направлению (грамотность чтения) в электронном формате.

Приказ вводится в действие с 21 апреля 2024 года.