Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Мониторинг образовательных достижений 9-классников: внесены изменения

Образовательные достижения 9-классников: внесены изменения, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 11:19 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения приказом от 5 апреля 2024 года внес изменения в Правила проведения мониторинга образовательных достижений обучающихся, сообщает Zakon.kz.

В новой редакции говорится, что мониторинг образовательных достижений (МОДО) в 9 классах проводится в форме тестирования на языке обучения по трем направлениям: читательская грамотность, математическая грамотность, естественно научная грамотность в электронном формате.

Ранее в документе говорилось, что МОДО в 9 классах проводится в форме тестирования на языке обучения по двум направлениям: математическая грамотность и естественно научная грамотность на трех языках (русском, казахском и английском) по одному направлению (грамотность чтения) в электронном формате.

Приказ вводится в действие с 21 апреля 2024 года.

Читайте также

Суд над Куандыком Бишимбаевым – трансляция девятого судебного заседания
Суд над Куандыком Бишимбаевым – трансляция девятого судебного заседания
Сенат одобрил закон о семейно-бытовом насилии
Парламент Казахстана принял закон о семейно-бытовом насилии
Сенат одобрил закон, запрещающий педофилам въезд в Казахстан
В МВД рассказали, кому запретят въезд в Казахстан
Лариса Черненко
Министерство просвещения РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
аким СКО, паводки, Петропавловск
Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды
паводки в ЗКО
Бектенов о паводках: Большая вода из РФ движется в сторону Уральска и Атырау
МЧС Казахстана вернули функцию, которая была упразднена 20 лет назад
МЧС Казахстана вернули функцию, которая была упразднена 20 лет назад
землетрясение в Алматы
Землетрясение произошло в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: