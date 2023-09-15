Минпросвещения внесло изменения в правила предоставления образовательного госзаказа частным школам

Приказом министра просвещения от 5 сентября 2023 года внесены изменения в Правила размещения государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, среднее образование на подготовку кадров с техническим, профессиональным, послесредним образованием, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что для размещения государственного образовательного заказа на среднее образование частная организация образования представляет оператору заявление с необходимыми документами в течение 30 календарных дней со дня размещения оператором на интернет-ресурсе информации о начале принятия заявлений.

Вместе с заявлением в бумажном или электронном формате pdf в ясно читаемом виде предоставляются следующие документы:

копия действующей лицензии на занятие образовательной деятельностью по общеобразовательным учебным программам начального, основного среднего, общего среднего образования, содержащим подвиды лицензируемого вида деятельности и адрес фактического местонахождения объекта организации образования для осуществления подвидов деятельности;

справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

справка о наличии счета в банке второго уровня РК;

копия решения руководителя частной организации образования или лица исполняющего его обязанности об утверждении размера родительской платы за обучение в частной организации образования;

документы, подтверждающие реализацию самостоятельно разработанных интегрированных образовательных программ, прохождение авторизации в Организации Международного Бакалавриата (ОМБ) или международную институциональную аккредитацию – для частных организаций образования, реализующих самостоятельно разработанные интегрированные образовательные программы, прошедших авторизацию в ОМБ или международную институциональную аккредитацию;

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление частной организации образования, за исключением подписания заявления руководителем, сведения о котором отражены в предоставленной справке о государственной регистрации юридического лица.



При этом предельный срок эксплуатации здания с вновь введенными путем реконструкции ученическими местами в объектах частных организаций среднего образования, предусмотренными Методикой, составляет 30 лет на дату первоначальной подачи заявления на данный объект.

Для размещения государственного образовательного заказа на среднее образование на более чем один объект частная организация образования представляет оператору заявления с прилагаемыми к ним документами на каждый из объектов, в которых фактически будет осуществляться образовательная деятельность.



В правила также добавлен пункт по новым недавно введенным или реконструированным частным школам.

Для получения государственного образовательного заказа они дополнительно предоставляют следующие документы:

копия действующего предварительного договора, заключенного между оператором и частной организацией образования по утвержденной оператором форме;

проектная (проектно-сметная) документация на объект частной организации образования, либо судебный акт о праве собственности на объект;

акт приемки построенного объекта в эксплуатацию, подтверждающий дату ввода объекта в эксплуатацию;

заключение о состоянии подлежащего реконструкции здания, при реконструкции;

сведения о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках с зарегистрированным обременением права на изменение целевого назначения объекта частной организации среднего образования, указанного в заявлении и сведениях об интернатной организации (при наличии), на срок не менее 20 лет;

сведения из правового кадастра о наличии либо отсутствии зарегистрированных прав на объект частной организации образования, указанный в заявлении и (или) сведениях об интернатной организации (при наличии), в том числе о виде права, правообладателе, основании возникновения права, а также об основании прекращения права (при наличии).

Предусматривается, что оператор рассматривает заявления частных школ с приложенными документами для размещения государственного образовательного заказа в течение 15 рабочих дней со дня их регистрации.

При поступлении оператору нескольких заявлений по одному и тому же объекту, и тем же уровням образования в отношении одной и той же частной организации образования первое заявление регистрируется оператором как основное, а последующие приобщаются к основному заявлению и рассматриваются как одно заявление.

После проверки полноты представленных документов оператор в течение трех рабочих дней направляет частной организации образования уведомление о необходимости устранения несоответствий при их выявлении, в том числе таких:

заявление частной организации образования или сведения об интернатной организации не соответствуют формам, установленным правилам, или они не заполнены, либо заполнены частично;

в заявлении указан более чем один объект;

в лицензии или приложении к лицензии на образовательную деятельность не указан адрес фактического местонахождения школы для осуществления подвидов деятельности;

адрес фактического местонахождения школы, указанный в заявлении, не соответствует адресу, указанному в лицензии или приложении к лицензии на образовательную деятельность;

в заявлении или сведениях об интернатной организации (при наличии) частной организации образования указано о вновь введенных ученических местах при их фактическом отсутствии;

полностью или частично отсутствуют предусмотренные документы;

изложенная частной организацией образования в заявлении или сведениях об интернатной организации информация не соответствует приложенным к заявлению документам;

частная организация образования не зарегистрирована на веб-портале государственных закупок в качестве участника в роли поставщика;

частная организация образования или ее объект, указанный в заявлении, не зарегистрированы в НОБД;

предельный размер родительской платы за обучение в частной организации образования превышает размер, установленный приказом министра образования и науки.

В течение трех рабочих дней со дня направления уведомления частная организация образования повторно предоставляет оператору приведенные в соответствие заявление и приложенные к нему документы.

Указывается, что при непредоставлении оператору в установленный срок заявления с документами, оператор направляет частной организации образования обоснованный и мотивированный отказ в размещении государственного образовательного заказа на среднее образование.

После поступления повторного заявления оператор рассматривает его в течение трех рабочих дней.

По результатам повторного рассмотрения заявления оператор может отказать в размещении государственного образовательного заказа в следующих случаях:

неустранение частной организацией образования указанных оператором в уведомлении несоответствий;

выявление оператором несоответствий, указанных выше.

Отказы и уведомления направляются оператором частным организациям образования на электронную почту, указанную в заявлении, либо на почтовый адрес, указанный в заявлении.

При предоставлении частными школами, зарегистрированными на веб-портале государственных закупок, заявления и соответствующих документов оператор не позднее 60 календарных дней со дня размещения на интернет-ресурсе информации о начале принятия заявлений формирует перечень частных организаций образования для размещения государственного образовательного заказа на среднее образование с указанием количества мест и публикует его на интернет-ресурсе оператора.

После чего частные организации образования включаются в перечень для размещения государственного образовательного заказа на среднее образование без предоставления оператору документов к заявлению.

Приказ вводится в действие с 25 сентября 2023 года.

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