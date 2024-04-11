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Водителям общественного транспорта запретят высаживать детей, если у них нет денег на проезд

Водителям общественного транспорта запретят высаживать детей, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 14:32 Фото: Zakon.kz
Министерство транспорта подготовило проект приказа, которым вносятся изменения в ряд других документов, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом внесено дополнение о том, что запрещается высадка из общественного транспорта ребенка, находящегося без сопровождения родителя или законного представителя. 

Как поясняется, такая норма вводится в рамках реализации Комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023-2025 годы, а также нормативного регулирования вопроса высадки детей из автобуса в зимнее и вечернее время при отсутствии у них возможности оплаты проезда.

Вместе с тем уточняется, что положения 226 статьи регулируют порядок организации и осуществления специальных перевозок групп из трех и более детей без взрослых (за исключением назначенных в соответствии с требованиями настоящих Правил сопровождающих лиц) автобусами, выделяемыми для доставки детей к местам учебы, отдыха, на туристско-экскурсионные мероприятия, спортивные, культурно-просветительные и иные мероприятия.

Ранее в этом пункте фигурировала группа из восьми и более детей. Поправка вносится для безопасности перевозки детей.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 апреля.

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