Водителям общественного транспорта запретили высаживать детей без родителей

Эта норма начала действовать в Казахстане с 4 июля 2024 года. Министр транспорта приказом от 28 июня 2024 года внес изменения в ряд приказов, сообщает Zakon.kz.

В частности, Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом дополнены пунктом следующего содержания:

"Не допускается принудительная высадка из общественного транспорта лица, не достигшего 16-летнего возраста, следующего без сопровождения родителя или его законного представителя".

Эта норма начала действовать с 4 июля 2024 года.

Вместе с тем в Правилах оказания государственной услуги "Утверждение маршрутов и расписания движений регулярных городских (сельских), пригородных и внутрирайонных автомобильных перевозок пассажиров и багажа" уточняется, что данная госуслуга оказывается местными исполнительными органами районов, городов областного значения областей, городов Астана, Алматы и Шымкент.

Физические или юридические лица для получения государственной услуги направляют через веб-портал "электронного правительства" заявление на утверждение маршрутов и расписания движений регулярных городских (сельских), пригородных и внутрирайонных автомобильных перевозок пассажиров и багажа в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (ЭЦП) и пакет документов по перечню.

На портале в "личном кабинете" заявителя отображается статус о принятии заявления для оказания государственной услуги с указанием даты получения результата госуслуги.



Также говорится, что при поступлении заявления и пакета документов согласно перечню исполнитель канцелярии услугодателя направляет данное заявление и пакет документов для рассмотрения руководителю либо лицу, исполняющему его обязанности, который определяет исполнителя услугодателя через курирующего заместителя руководителя или руководителя структурного подразделения услугодателя.



Исполнитель в течение двух рабочих дней с момента регистрации документов проверяет полноту представленного пакета документов.

В случае представления неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия услугодатель отказывает в приеме заявления.

При предоставлении полного пакета документов исполнитель в течение трех рабочих дней рассматривает пакет документов на соответствие требованиям.

При определении соответствия заявления и представленного пакета документов исполнитель рассматривает условия планового интервала движения между автобусами дублирующих маршрутов и между районными центрами с областным центром и иными близлежащими городами областного значения.

При соответствии представленного пакета документов исполнитель оформляет уведомление об утверждении маршрутов и расписания движений регулярных городских (сельских), пригородных и внутрирайонных автомобильных перевозок пассажиров и багажа.

Результат оказания государственной услуги направляется в "личный кабинет" заявителя в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя либо лица, исполняющего его обязанности.

Приказ вводится в действие со 2 сентября 2024 года.