На майские праздники планируется перенос выходных дней

Министерство труда и социальной защиты подготовило приказ "О переносе дня отдыха в 2024 году", сообщает Zakon.kz.

"Перенести день отдыха с субботы 4 мая 2024 года на среду 8 мая 2024 года", – говорится в документе.

Таким образом, казахстанцы будут отдыхать три дня подряд: 7, 8 и 9 мая 2024 года, отмечая День защитника Отечества – 7 мая, и День Победы – 9 мая.

4 мая будет рабочим днем.

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Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 апреля.

Кроме того, 1 мая казахстанцы отметят праздник единства народа Казахстана.