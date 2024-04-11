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На майские праздники планируется перенос выходных дней

На майские праздники планируется перенос выходных дней, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 16:16 Фото: Zakon.kz
Министерство труда и социальной защиты подготовило приказ "О переносе дня отдыха в 2024 году", сообщает Zakon.kz.

"Перенести день отдыха с субботы 4 мая 2024 года на среду 8 мая 2024 года", – говорится в документе. 

Таким образом, казахстанцы будут отдыхать три дня подряд: 7, 8 и 9 мая 2024 года, отмечая День защитника Отечества – 7 мая, и День Победы – 9 мая. 

4 мая будет рабочим днем.

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Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 апреля.

Кроме того, 1 мая казахстанцы отметят праздник единства народа Казахстана.

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