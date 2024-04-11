На майские праздники планируется перенос выходных дней
Фото: Zakon.kz
Министерство труда и социальной защиты подготовило приказ "О переносе дня отдыха в 2024 году", сообщает Zakon.kz.
"Перенести день отдыха с субботы 4 мая 2024 года на среду 8 мая 2024 года", – говорится в документе.
Таким образом, казахстанцы будут отдыхать три дня подряд: 7, 8 и 9 мая 2024 года, отмечая День защитника Отечества – 7 мая, и День Победы – 9 мая.
4 мая будет рабочим днем.
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Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 апреля.
Кроме того, 1 мая казахстанцы отметят праздник единства народа Казахстана.
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