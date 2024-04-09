Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сколько дней казахстанцы отдохнут в мае 2024 года

Сколько дней казахстанцы отдохнут в мае 2024 года, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 11:31 Фото: Zakon.kz
В мае в Казахстане отмечается три государственных праздника, сообщает Zakon.kz.

Так, казахстанцы будут отмечать:

  • Праздник единства народа Казахстана – 1 мая;
  • День защитника Отечества – 7 мая;
  • День Победы – 9 мая.

Праздник единства народа Казахстана выпадает на среду, соответственно, этот день является выходным.

День защитника Отечества выпадает на вторник, а День победы – на четверг. Эти дни будут выходными для всех казахстанцев.

В этот раз никаких переносов рабочих и выходных дней на майские праздники не предусмотрено.

В итоге, с учетом всех выходных дней, казахстанцы отдохнут в мае:

  • при пятидневной рабочей неделе – 11 дней (1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 18, 19, 25, 26 мая);
  • при шестидневной рабочей неделе – 7 дней (1, 5, 7, 9, 12, 19 и 26 мая). 


Сколько дней казахстанцы отдохнут в мае 2024 года, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 11:31

Фото: Zakon.kz


Читайте также

В ЗКО начинается второй этап заблаговременной эвакуации людей из-за подъема уровня воды в реке Урал
В ЗКО начинается второй этап заблаговременной эвакуации людей из-за подъема уровня воды в реке Урал
Карагандинская область в этом году уже приняла несколько семей переселенцев
Карагандинская область в этом году уже приняла несколько семей переселенцев
Состояние домохозяйств обсудили в Алматы
Состояние домохозяйств обсудили в Алматы
Лариса Черненко
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сегодня Луна полностью закроет Солнце
Сегодня Луна полностью закроет Солнце, а "Дьявольская комета" пролетит мимо Земли
В Астане ожидается снег, в Алматы и Шымкенте – сильные дожди: прогноз от &quot;Казгидромета&quot;
В Астане ожидается снег, в Алматы и Шымкенте – сильные дожди: прогноз от "Казгидромета"
Минобороны, обращение, военная техника, Алматы
В ВИИРЭС сделали заявление в связи с выездом военной техники из Алматы
В Алматы ожидается сильный дождь с грозой
В Алматы ожидается сильный дождь с грозой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: