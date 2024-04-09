Сколько дней казахстанцы отдохнут в мае 2024 года

В мае в Казахстане отмечается три государственных праздника, сообщает Zakon.kz.

Так, казахстанцы будут отмечать:

Праздник единства народа Казахстана – 1 мая;



День защитника Отечества – 7 мая;

День Победы – 9 мая.

Праздник единства народа Казахстана выпадает на среду, соответственно, этот день является выходным.

День защитника Отечества выпадает на вторник, а День победы – на четверг. Эти дни будут выходными для всех казахстанцев.

В этот раз никаких переносов рабочих и выходных дней на майские праздники не предусмотрено.

В итоге, с учетом всех выходных дней, казахстанцы отдохнут в мае:

при пятидневной рабочей неделе – 11 дней (1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 18, 19, 25, 26 мая);

при шестидневной рабочей неделе – 7 дней (1, 5, 7, 9, 12, 19 и 26 мая).





Фото: Zakon.kz



