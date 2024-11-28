Еще две школы в Казахстане получат статус международных
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Министерство просвещения подготовило постановление правительства "О присвоении статуса международной школы некоторым организациям образования", сообщает Zakon.kz.
Так, статус международных школ присвоен следующим организациям образования:
- ТОО "Школа 21 века";
- ТОО "CA GARDEN SCHOOLS".
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 декабря.
Ранее сообщалось, что две казахстанские школы получили статус международных.
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