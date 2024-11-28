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Законодательство РК

Еще две школы в Казахстане получат статус международных

Компьютерный класс, школа, школьный кабинет, класс, компьютеры в школе , фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 14:48 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Министерство просвещения подготовило постановление правительства "О присвоении статуса международной школы некоторым организациям образования", сообщает Zakon.kz.

Так, статус международных школ присвоен следующим организациям образования:

  • ТОО "Школа 21 века";
  • ТОО "CA GARDEN SCHOOLS".

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 декабря.

Ранее сообщалось, что две казахстанские школы получили статус международных.

Лариса Черненко
Министерство просвещения РК Образование Казахстан 2024 год
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