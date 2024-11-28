Еще две школы в Казахстане получат статус международных

Министерство просвещения подготовило постановление правительства "О присвоении статуса международной школы некоторым организациям образования", сообщает Zakon.kz.

Так, статус международных школ присвоен следующим организациям образования:

ТОО "Школа 21 века";

ТОО "CA GARDEN SCHOOLS".

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 декабря.

Ранее сообщалось, что две казахстанские школы получили статус международных.