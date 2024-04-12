В Казахстане продлили запрет на ввоз пшеницы еще на полгода

Приказом министра сельского хозяйства от 11 апреля 2024 года установлен запрет на ввоз пшеницы в Казахстан, в том числе из государств-членов ЕАЭС, автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, сообщает Zakon.kz.

Временный запрет действует с 12 апреля 2024 года сроком на 6 месяцев.

Исключение составляют поставки железнодорожным транспортом в адрес птицеводческих и мукомольных предприятий для производства и потребления.

Запрет также не распространяется на транзитные перевозки пшеницы через территорию Казахстана железнодорожным транспортом, а также на завоз пшеницы для мукомольных и птицеводческих предприятий.

Ввезенная пшеница не подлежит реализации на внутреннем и внешних рынках.

Приказ вводится в действие с 12 апреля 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане ограничили ввоз пшеницы из других стран с 26 сентября 2023 года.



