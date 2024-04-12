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В Казахстане продлили запрет на ввоз пшеницы еще на полгода

В Казахстане продлили запрет на ввоз пшеницы, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 14:18 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом министра сельского хозяйства от 11 апреля 2024 года установлен запрет на ввоз пшеницы в Казахстан, в том числе из государств-членов ЕАЭС, автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, сообщает Zakon.kz.

Временный запрет действует с 12 апреля 2024 года сроком на 6 месяцев.

Исключение составляют поставки железнодорожным транспортом в адрес птицеводческих и мукомольных предприятий для производства и потребления. 

Запрет также не распространяется на транзитные перевозки пшеницы через территорию Казахстана железнодорожным транспортом, а также на завоз пшеницы для мукомольных и птицеводческих предприятий.

Ввезенная пшеница не подлежит реализации на внутреннем и внешних рынках.

Приказ вводится в действие с 12 апреля 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане ограничили ввоз пшеницы из других стран с 26 сентября 2023 года.


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