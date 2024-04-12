В Казахстане продлили запрет на ввоз пшеницы еще на полгода
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом министра сельского хозяйства от 11 апреля 2024 года установлен запрет на ввоз пшеницы в Казахстан, в том числе из государств-членов ЕАЭС, автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, сообщает Zakon.kz.
Временный запрет действует с 12 апреля 2024 года сроком на 6 месяцев.
Исключение составляют поставки железнодорожным транспортом в адрес птицеводческих и мукомольных предприятий для производства и потребления.
Запрет также не распространяется на транзитные перевозки пшеницы через территорию Казахстана железнодорожным транспортом, а также на завоз пшеницы для мукомольных и птицеводческих предприятий.
Ввезенная пшеница не подлежит реализации на внутреннем и внешних рынках.
Приказ вводится в действие с 12 апреля 2024 года.
Ранее сообщалось, что в Казахстане ограничили ввоз пшеницы из других стран с 26 сентября 2023 года.
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