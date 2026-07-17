В Казахстан запретили ввозить пшеницу

Министр сельского хозяйства подписал приказ от 11 июля 2026 года о введении запрета на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, сообщает Zakon.kz.

"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, за исключением ввоза пшеницы железнодорожным транспортом в адрес птицеводческих и зерноперерабатывающих предприятий, лицензированных элеваторов, АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация", – говорится в документе.

Указывается, что ввезенная в адрес птицеводческих и зерноперерабатывающих предприятий пшеница не подлежит реализации на внутреннем и внешних рынках.

Также говорится, что запрет не распространяется на пшеницу, ввозимую на территорию Казахстана в рамках железнодорожных транзитных перевозок, а также их перемещения с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза через территорию Республики Казахстан.

Приказ вводится в действие с 27 июля 2026 года.