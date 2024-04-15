Новые товары легкой промышленности будут маркировать в странах ЕАЭС

Приняты поправки по перечню товаров легкой промышленности, подлежащих маркировке средствами идентификации, утвержденных решением совета комиссии от 18 ноября 2019 года, сообщает Zakon.kz.

В частности, маркировка распространяется на костюмы, рубашки, трикотажные изделия, изделия из искусственного меха и некоторые другие виды одежды.

В отношении указанных товаров государства – члены союза вправе установить запрет на оборот немаркированной продукции с 1 апреля 2024 года.

Маркировка новых групп товаров будет производиться, как и ранее, по унифицированным правилам.

При этом не придется производить перемаркировку товаров при их обращении на территории союза.

В перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации входят:

Предметы одежды из натуральной кожи или композиционной кожи; Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек;

Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков;

Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек; Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное.

Минимальный состав сведений о маркированном товаре

Глобальный номер торговой единицы (Global Trade Item Number (GTIN)).

Индивидуальный серийный номер единицы товара (SN).

Код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (10 знаков).

Функциональное наименование товара (вид товара).

Сведения о товаре:

- наименование товара на этикетке;

- товарный знак (бренд);

- цвет;

- размер;

- модель;

- возрастная категория;

- целевой пол;

- вид материала;

- сырьевой состав материала.