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Новые товары легкой промышленности будут маркировать в странах ЕАЭС

Маркировку на товары легкой промышленности расширят в странах ЕАЭС, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 12:24 Фото: pixabay
Приняты поправки по перечню товаров легкой промышленности, подлежащих маркировке средствами идентификации, утвержденных решением совета комиссии от 18 ноября 2019 года, сообщает Zakon.kz.

В частности, маркировка распространяется на костюмы, рубашки, трикотажные изделия, изделия из искусственного меха и некоторые другие виды одежды.

В отношении указанных товаров государства – члены союза вправе установить запрет на оборот немаркированной продукции с 1 апреля 2024 года.

Маркировка новых групп товаров будет производиться, как и ранее, по унифицированным правилам.

При этом не придется производить перемаркировку товаров при их обращении на территории союза.

В перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации входят:

  1. Предметы одежды из натуральной кожи или композиционной кожи;
  2. Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек;
  3. Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков;
  4. Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек;
  5. Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное.  

Минимальный состав сведений о маркированном товаре

  • Глобальный номер торговой единицы (Global Trade Item Number (GTIN)).
  • Индивидуальный серийный номер единицы товара (SN).
  • Код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (10 знаков).
  • Функциональное наименование товара (вид товара).
  • Сведения о товаре:

- наименование товара на этикетке;

- товарный знак (бренд);

- цвет;

- размер;

- модель;

- возрастная категория;

- целевой пол;

- вид материала;

- сырьевой состав материала.

  • Страна происхождения товара.
  • Информация о субъекте хозяйствования, предоставившем информацию о маркируемом товаре (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, зарегистрированного в качестве ИП, идентификационный код (номер) (для Армении – учетный номер налогоплательщика (УНН), для Беларуси – учетный номер плательщика (УНП), для Казахстана – ИИН или бизнес-идентификационный номер (БИН), для Кыргызстана – ИНН, для России – ИНН), адрес места нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя).
  • Информация о производителе товара (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя) (заполняется для товаров, произведенных на территориях государств-членов).

 

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