Новые товары легкой промышленности будут маркировать в странах ЕАЭС
В частности, маркировка распространяется на костюмы, рубашки, трикотажные изделия, изделия из искусственного меха и некоторые другие виды одежды.
В отношении указанных товаров государства – члены союза вправе установить запрет на оборот немаркированной продукции с 1 апреля 2024 года.
Маркировка новых групп товаров будет производиться, как и ранее, по унифицированным правилам.
При этом не придется производить перемаркировку товаров при их обращении на территории союза.
В перечень товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации входят:
- Предметы одежды из натуральной кожи или композиционной кожи;
- Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек;
- Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков;
- Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек;
- Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное.
Минимальный состав сведений о маркированном товаре
- Глобальный номер торговой единицы (Global Trade Item Number (GTIN)).
- Индивидуальный серийный номер единицы товара (SN).
- Код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (10 знаков).
- Функциональное наименование товара (вид товара).
- Сведения о товаре:
- наименование товара на этикетке;
- товарный знак (бренд);
- цвет;
- размер;
- модель;
- возрастная категория;
- целевой пол;
- вид материала;
- сырьевой состав материала.
- Страна происхождения товара.
- Информация о субъекте хозяйствования, предоставившем информацию о маркируемом товаре (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, зарегистрированного в качестве ИП, идентификационный код (номер) (для Армении – учетный номер налогоплательщика (УНН), для Беларуси – учетный номер плательщика (УНП), для Казахстана – ИИН или бизнес-идентификационный номер (БИН), для Кыргызстана – ИНН, для России – ИНН), адрес места нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя).
- Информация о производителе товара (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя) (заполняется для товаров, произведенных на территориях государств-членов).