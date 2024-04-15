Когда при погребении казахстанцев участвует почетный караул: правила

Начальник службы государственной охраны приказом от 9 апреля 2024 года утвердил Правила отдания почестей сотрудникам Службы государственной охраны Республики Казахстан при погребении, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок отдания почестей при погребении сотрудников Службы государственной охраны РК (СГО).

Кроме того, действие правил также распространяется на:

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, боевых действий и миротворческих операций на территориях других государств независимо от общей продолжительности службы в специальных государственных органах РК;

лиц, уволенных со службы по достижении предельного возраста состояния на службе, по состоянию здоровья или в связи с сокращением штатов, имеющих общую продолжительность службы 25 лет и более;

участников антитеррористических операций независимо от общей продолжительности службы.

Почести не отдаются в случаях:

если гибель (смерть) наступила при совершении погибшим противоправных действий;

желания супруга (супруги), родственников или законного представителя погибшего (умершего) лица осуществить его погребение без проведения ритуала отдания почестей.

Для отдания почестей приказом начальника СГО либо уполномоченным должностным лицом, назначается почетный эскорт, который состоит из:

почетного караула;

группы для выноса и опускания тела (гроба с телом) в могилу;

группы для несения орденов и медалей погибшего (умершего) при их наличии.

При необходимости из состава почетного караула выставляются парные часовые и знаменщики с Государственным Флагом РК или флагом СГО без чехла и с траурной лентой.

В приказе указываются состав, специальная форма одежды, вооружение и старший почетного эскорта, а также транспортные средства (при необходимости).

Специальная форма одежды почетного эскорта – торжественная. В холодное время года допускается повседневно-полевая форма одежды.

Почетному караулу для производства салюта выдаются холостые патроны, получение и списание которых осуществляются в соответствии с законодательством РК об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе.

Почетный эскорт во время похорон приветствие не выполняет.

При необходимости для перевозки тела (гроба с телом) покойного выделяется автомобильный транспорт.

Для несения орденов и медалей погибшего (умершего) назначается по одному человеку на каждую подушечку с орденом или с медалями.

Ордена и медали погибшего (умершего) прикрепляются к тканевым подушечкам красного (пурпурного) цвета размером 15х15 сантиметров, обрамленным золотистой каймой по периметру.

Каждый орден прикрепляется к отдельной подушечке. Медали могут прикрепляться по несколько на одной подушечке.

В случае принятия решения о захоронении погибшего (умершего) в специальной форме одежды, на крышке гроба прикрепляется головной убор (фуражка).

При погребении погибшего (умершего) сотрудника в населенном пункте в пределах РК, с санкции заместителя Начальника СГО допускается сопровождение сотрудниками тела (гроба с телом) покойного до места погребения и участия в похоронах.

Время выставления почетного караула к телу (гробу с телом) покойного определяется старшим почетного эскорта.

Для отдания почестей почетный караул из своего состава выставляет две пары часовых. Одна пара часовых становится по обе стороны тела (гроба с телом) покойного, в двух шагах от него, у изголовья, вторая пара – у ног покойного. Каждая пара часовых становится лицом к другой паре и принимает строевую стойку.

Часовые на левом рукаве носят траурную повязку.

По прибытии к месту выноса тела (гроба с телом) почетный эскорт выстраивается в развернутом строю фронтом к выходу, откуда будет вынесено тело (гроб с телом).

При выносе тела (гроба с телом) из здания, почетный эскорт выдвигается в следующем порядке: впереди идет сотрудник с портретом покойного, за ним на дистанции трех-пяти шагов один за другим – сотрудники с орденами и медалями покойного в порядке старшинства наград, за ними на той же дистанции – сотрудники с венками (при необходимости). Затем следуют с телом (гробом с телом) лица, сопровождающие покойного и почетный караул.

В момент выноса тела (гроба с телом) покойного, начальник почетного эскорта не оставляя своего места в строю подает команду: "Смирно", при этом прикладывает правую руку к головному убору. Все сотрудники, находящиеся в строю, поворачивают голову в сторону тела (гроба с телом).

Сотрудники, находящиеся вне строя, при выносе тела принимают строевую стойку и прикладывают правую руку к головному убору.

При перемещении тела к месту захоронения в пешем порядке, парные часовые следуют по обеим сторонам тела.

При перемещении тела к месту захоронения на автомобильном транспорте, парные часовые сопровождают тело сидя в этом либо следом идущем автомобильном транспорте.

Сотрудники, прибывшие на похороны, выстраиваются в одну или две шеренги у места выноса тела (гроба с телом) и на подходе к месту погребения по обе стороны пути, по которому будет проходить процессия.

По прибытии к месту погребения сотрудники с венками, орденами и медалями, а также парные часовые становятся у могилы по обе стороны, в двух шагах от могилы. Каждая пара часовых и сотрудники с венками, орденами и медалями становятся лицом к другой паре и принимает строевую стойку.

Перед опусканием тела покойного в могилу проводится траурный митинг. При опускании тела государственный флаг РК или флаг СГО склоняется. Назначенные из состава почетного караула сотрудники производят салют тремя залпами.

Часовые снимаются по окончании ритуала погребения.

В случае кремации тела покойного почетный эскорт выстраивается у крематория фронтом, параллельно направлению движения похоронной процессии.

При опускании тела покойного для кремации по сигналам старшего почетного эскорта государственный флаг РК или флаг СГО склоняется и производится салют тремя залпами.

Ритуал отдания почестей при погребении в каждом случае производится по согласованию с родственниками либо с лицами, организующими похороны погибшего (умершего).

Приказ вводится в действие с 23 апреля 2024 года.