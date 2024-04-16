Кто может стать партнером Госкорпорации "Правительство для граждан"

Министерство цифрового развития приказом от 9 апреля 2024 года утвердило требования к субъекту предпринимательства для заключения партнерского соглашения с госкорпорацией. Также утвержден текст типового партнерского соглашения, сообщает Zakon.kz.

24 февраля 2024 года введены в действие поправки по вопросам деятельности Госкорпорации "Правительство для граждан". Госкорпорация перестала быть единым провайдером в сфере организации работы по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов.

Функции по приему заявлений на оказание госуслуг и выдаче их результатов переданы партнерским организациям путем заключения партнерских соглашений.

В свою очередь, МЦРИАП утвердил требования к партнерским организациям, которые определяют критерии их отбора.

Чтобы с субъектом предпринимательства заключили партнерское соглашение, он должен отвечать следующим требованиям:

обеспечить защиту персональных данных граждан и иной информации, доступ к которым ограничен, а также уровень защищенности государственных и негосударственных электронных информационных ресурсов, программного обеспечения, информационных систем и поддерживающей их информационно-коммуникационной инфраструктуры;

помещения (при наличии) субъектов предпринимательства должны соответствовать условиям и требованиям, применяемым к помещениям Госкорпорации "Правительство для граждан";

обеспечить оснащение своих помещений (при наличии) визуальным наблюдением с помощью фото- и видеокамер. При наличии системы видеонаблюдения у входа размещается предупредительная вывеска о наличии системы видеонаблюдения.

Уполномоченный орган в сфере оказания государственных услуг при отборе предпринимателей для заключения партнерского соглашения учитывает письменное подтверждение государственной корпорации о соответствии требованиям, установленным пунктами 2 и 3 настоящих требований к субъекту предпринимательства для заключения партнерского соглашения.

Не может заключаться партнерское соглашение с субъектами предпринимательства, находящимися в процессе добровольной либо принудительной ликвидации, бездействующими и субъектами предпринимательства, имеющими просроченные налоговые задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов.

Требования к партнерским организациям вводятся в действие с 26 апреля 2024 года.

Помимо этого, МЦРИАП утвердил форму Типового партнерского соглашения.

Документом определены права и обязанности партнерской организации.

Так, партнерская организация вправе получать от государственной корпорации консультационные, информационно-справочные услуги по вопросам, входящим в компетенцию государственной корпорации, в том числе по возможности получения государственных услуг посредством веб-портала электронного правительства.

Партнерская организация обязана:

обеспечить безопасный канал связи для подключения ИИС ЦОН в своих офисах и (или) мобильной организационной техники (ноутбук);

осуществлять оказание услуг по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов услугополучателю в соответствии с законом и подзаконными нормативными правовыми актами, определяющими порядок оказания государственных услуг;

осуществлять прием заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов услугополучателю, в том числе с использованием биометрической аутентификации личности услугополучателя в соответствии с законом, при условии предоставления полного пакета документов согласно перечню, предусмотренному соответствующим подзаконным нормативным правовым актом, определяющим порядок оказания государственной услуги;

обеспечить защиту персональных данных услугополучателей согласно закону "О персональных данных и их защите";

обеспечивать информированность услугополучателей в доступной форме о порядке оказания услуг по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов услугополучателю, в том числе с учетом доступности для лиц с нарушениями зрения и (или) слуха;

обеспечить беспрепятственный равный доступ к услугам по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов услугополучателю для лиц с ограниченными возможностями;

принимать в рамках своей компетенции меры, направленные на восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов услугополучателей с соответствующим уведомлением уполномоченного органа в сфере оказания государственных услуг и государственной корпорации;

обеспечить соответствие помещений для обслуживания услугополучателей требованиям, установленным государственной корпорацией для ЦОН;

осуществлять прием заявлений и выдачу готовых результатов государственных услуг с понедельника по пятницу включительно с 9:00 до 20:00 без перерыва и в субботу с 9:00 до 13:00, кроме праздничных и выходных дней, согласно Трудовому кодексу РК;

при оказании услуг по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов услугополучателю не допускается истребования от услугополучателей:

документов и сведений, которые могут быть получены из информационных систем, используемых для оказания услуг по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов услугополучателю, или сервиса цифровых документов;

нотариально засвидетельствованных копий документов, оригиналы которых представлены для сверки партнерской организации, за исключением случаев, предусмотренных Социальным кодексом.

Также соглашением определены права и обязанности государственной корпорации:

предоставить доступ в ИИС ЦОН партнерской организации в целях приема документов на оказание услуг по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов услугополучателю и обеспечить сопровождение с учетом требований настоящего соглашения и приложений к нему;

предоставлять партнерским организациям консультационные, информационно-справочные услуги по вопросам, входящим в компетенцию государственной корпорации, в том числе по возможности получения государственных услуг посредством веб-портала электронного правительства;

обеспечить наделение партнерской организации полномочиями по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов услугополучателю, оказываемых в ИИС ЦОН, в том числе с возможностью биометрической аутентификации личности в случае, если это предусмотрено законом, с учетом требований настоящего соглашения и приложений к нему;

вести на постоянной основе анализ заявок, принятых партнерской организацией на оказание услуг по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов услугополучателю, на предмет соблюдения подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок их оказания.

Стороны, имеющие доступ к персональным данным общедоступного и ограниченного доступа, обеспечивают их конфиденциальность.

Если будет установлено, что партнерская организация выполняет свои обязательства некачественно, госкорпорация уведомляет партнерскую организацию о необходимости устранения выявленных нарушений в течение 30 календарных дней. А далее при неустранении нарушений имеет право инициировать процедуру расторжения партнерского соглашения.

Соглашением установлено три вида сотрудничества государственной корпорации с партнерскими организациями по порядку оказания государственных услуг.

1. Агент Государственной корпорации "Правительство для граждан"

Агент – индивидуальный предприниматель, заключивший партнерское соглашение с Государственной корпорацией "Правительство для граждан".

Агент, зарегистрированный в Реестре "Агентов Государственной корпорации "Правительство для граждан", осуществляет функции по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче готовых результатов, доступных через центры обслуживания населения (ЦОН) и портал электронного правительства (ПЭП), в том числе с выездом по месту требования услугополучателя, посредством ноутбука, зарегистрированного в Государственной корпорации "Правительство для граждан", в соответствии с перечнем услуг по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов.

Соглашением предусмотрен следующий алгоритм взаимодействия:

1) подготовительный этап:

заключение соглашения между государственной корпорацией и агентом;

оплата агентом за доступ к ИИС ЦОН и обучение;

приобретение программно-аппаратного комплекса VPN партнером;

настройка ноутбука партнера с доступом к ИИС ЦОН для приема заявлений на оказание государственных услуг.

2) реализационный этап – оказание партнером услуг по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов услугополучателю:

определение потребностей услугополучателя;

идентификация услугополучателя, в том числе посредством биометрической аутентификации в ИИС ЦОН;

получение партнером от услугополучателя заявления на прием документов для оказания государственной(ых) услуг(и) и выдача готовых результатов, с выездом при необходимости;

формирование пакета документов;

прием оплаты;

выезд на дом к клиенту (при необходимости);

оказание услуги по приему заявлений на оказание государственных услуг;

доставка заявления и пакета документов услугодателю (при необходимости);

доставка результата оказания государственной услуги и выдача услугополучателю.

2. Сотрудничество c партнерскими организациями при передаче в пользование ИИС ЦОН

Сотрудничество c партнерскими организациями при передаче в пользование ИИС ЦОН – оказание государственных услуг, доступных через ЦОН партнерскими организациями на своих площадках с учетом обеспечения необходимой инфраструктуры.

Алгоритм взаимодействия:

1) подготовительный этап:

определение и утверждение государственной корпорацией и партнером локации партнерского центра обслуживания населения (ПЦОН);

заключение соглашения между государственной корпорацией и партнером;

создание партнером нового ПЦОН, проведение ремонтных работ для приведения в соответствие с требованиями, установленными для ЦОН согласно Правилам деятельности госкорпорации;

уплата партнером за доступ к ИИС ЦОН и обучение;

проведение государственной корпорацией обучения сотрудников партнера (либо трудоустройство действующих работников ЦОН);

обеспечение безопасного канала связи;

подготовка площадки для оказания услуг (помещение, организационная техника, мебель и другое);

настройка ИИС ЦОН и электронной очереди;

2) реализационный этап:

обеспечение постоянной работы ПЦОН на оказание услуг по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов услугополучателям;

соблюдение графика работы ПЦОН, аналогичного графику работы ЦОН государственной корпорации;

определение потребностей услугополучателей;

идентификация услугополучателей, в том числе посредством биометрической аутентификации в ИИС ЦОН;

получение от услугополучателей заявлений на прием документов для оказания государственных (ой) услуг(и) и выдача готовых результатов;

формирование полных пакетов документов;

организация приема оплаты;

оказание услуг по приему заявлений на оказание государственных услуг;

доставка заявлений и пакетов документов услугодателям (при необходимости);

доставка результата оказания государственной услуги и выдача услугополучателям.

3. Сотрудничество при передаче ЦОН в доверительное управление

В рамках данного сотрудничества предусматривается передача партнеру в доверительное управление ЦОН государственной корпорации с функцией для оказания государственных услуг на определенных партнерским соглашением условиях и срок.

Алгоритм взаимодействия:

1) подготовительный этап:

определение госкорпорацией и партнером ЦОН для передачи в доверительное управление;

заключение соглашения между государственной корпорацией и партнером по передаче партнеру функций по управлению ЦОН в доверительное управление;

передача партнеру по акту действующего ЦОН с необходимым штатом квалифицированных работников;

проведение партнером ремонтных работ;

проведение государственной корпорацией обучения работников партнера (при необходимости);

уплата партнером за доступ к ИИС ЦОН, за обучение работников (при необходимости) и за использование имущества ЦОН;

2) реализационный этап:

обеспечение постоянной работы ЦОН по оказанию услуг по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов услугополучателям;

оказание услуг по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов услугополучателю;

отчет партнера об оказанных услугах по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов услугополучателю в государственную корпорацию;

отчет государственной корпорации об оказанных партнером услугах по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче их результатов услугополучателю в уполномоченный орган.

Помимо этого, соглашением определены виды взаиморасчетов между госкорпорацией с партнерскими организациями по порядку оказания государственных услуг.

Все взаиморасчеты ведутся в тенге.

Партнерская организация уплачивает государственной корпорации следующие платежи в соответствии с условиями, определенными в типовом партнерском соглашении и приложениях к нему:

плату за пользование интегрированной информационной системой центров обслуживания населения;

плату за пользование имуществом и неимущественными правами государственной корпорации, полученными по акту на время реализации партнерского соглашения;

часть прибыли от реализации совместных дополнительных сервисов к государственным услугам.

Указанные выше платежи выплачиваются партнерской организацией ежеквартально в соответствии с подписанными актами сверки взаиморасчетов в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта.

По согласованию сторон государственная корпорация может производить оплату партнерского вознаграждения при условии, если партнерская организация оказывает государственные услуги населению на безвозмездной основе.

При этом партнерское вознаграждение рассчитывается пропорционально количеству оказанных партнерской организацией услуг согласно тарифам государственной корпорации.

Партнерское вознаграждение выплачивается ежеквартально путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет партнерской организации, в течение 10 рабочих дней с момента утверждения акта оказанных услуг.

Сумма партнерского вознаграждения включает все налоги, подлежащие уплате партнерской организацией в связи с используемой ею системой налогообложения.

Приказ вводится в действие с 26 апреля 2024 года.