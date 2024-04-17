Все на одного: какое наказание вводится за буллинг в Казахстане

С 16 июня 2024 года будут введены в действие поправки в законодательство, устанавливающие ответственность за систематическую травлю. Наказание агрессоров зависит от последствий. От штрафа в 10 МРП за буллинг до срока в 9 лет, если жертву довели до суицида, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане появится ответственность за буллинг. Пока только административная. 16 апреля 2024 года опубликован Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей", подписанный накануне главой государства. А именно, в КоАП внесена статья 127-2 следующего содержания:

травля (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего влечет предупреждение или штраф в размере 10 МРП; действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере 30 МРП; действие, предусмотренное частями первой или второй настоящей статьи, совершенное несовершеннолетним лицом в возрасте от 12 до 16 лет, влечет предупреждение или штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 10 МРП.

Норма будет введена в действие 16 июня 2024 года.

Буллинг без серьезных последствий – в КоАП

Напомним, сам термин появился в казахстанском законодательстве еще в 2022 году. Раньше в РК его де-юре не было и, уж конечно, за него не наказывали. Затем в Законе РК "О правах ребенка" (пункте 4-1 статьи 1) закрепили следующую дефиницию:

"Травля (буллинг) ребенка – систематические (два и более раза) действия унизительного характера, преследование и (или) запугивание, в том числе направленные на принуждение к совершению или отказу от совершения какого-либо действия, а равно те же действия, совершенные публично или с использованием средств массовой информации и (или) сетей телекоммуникаций (кибербуллинг)".

Желающие, кстати, могут сравнить это определение с классикой, сформулированной автором термина, норвежским психологом Даном Ольвеусом.

"Буллинг (травля) – это преднамеренное, систематически повторяющееся агрессивное поведение, включающее неравенство социальной власти или физической силы".

А вот конкретная ответственность появится только сейчас. Итак, разбираемся в деталях.

Правонарушение это встречается, конечно, не только в детских, но и во взрослых коллективах. И все-таки большее общественное внимание привлекают страдающие от травли сверстников несовершеннолетние.

Поэтому очень важно, что право составлять протоколы об административных правонарушениях по факту буллинга будет не только у полиции, но и у уполномоченного органа в области образования. То есть у представителей территориальных управлений образования (дополнения в пп. 49) части 1 статьи 804 КоАП).

А также у уполномоченного органа в области защиты прав ребенка – Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК (поправки в пп. 65) части 1 статьи 804 КоАП).

Итак, если буллингом занимаются подростки в возрасте от 16 до 18 лет, то они подвергаются взысканию в 10 МРП. Платят детинушки сами, поскольку административная ответственность наступает с 16 лет. Почему именно 10 МРП? Больше с несовершеннолетних взять нельзя (согласно части 1 статьи 66 КоАП). И, кстати, если даже таких денег у них нет, штраф налагается на родителей или других лиц, их заменяющих.

Если жертв травят еще более юные создания – с 12 до 16 лет, то штраф в 10 МРП сразу отправляется для оплаты родителям.

Однако надо уточнить, что и в том, и в другом случае могут ограничиться и предупреждением нарушителей.

А вот в случае, если агрессорам-малолеткам не исполнилось еще 12 лет, тогда вообще нет никакой ответственности. Разве что дисциплинарная. В угол поставят.

Не будем забывать и о ситуациях, когда в буллинге уличены великовозрастные товарищи – от 18 и старше. Тогда первое взыскание составит 10 МРП, повторное в течение года – 30 МРП.

Когда травля закончилась трагически

Следует помнить, что такая – прямо скажем, невеликая – ответственность ждет агрессоров за буллинг, только если он не закончился чем-то серьезным. Если же травля имела последствия, грозят уже не штрафы, а сроки.

"Причинение физических или психических страданий путем насильственных действий, совершенных с особой жестокостью, издевательством с целью доставить мучения потерпевшему, если это деяние не повлекло причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью".

Это деяние называется в уголовном праве истязанием, статья 110 УК. То есть определение буллинг применим только в КоАП, в УК же буллинга формально как правонарушения нет. Но! Там присутствует травля как способ преступления, только в виде описания – "путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства".

Но, по существу, если буллинг завершился нервным срывом у жертвы, то есть с причинением умышленного легкого вреда здоровью (который, как следует из формулировки, может быть и чисто психическим), это уже будет называться истязанием. И за истязание ребенка (до 18 лет) агрессоров будут наказывать исключительно лишением свободы от 4 до 7 лет (раньше допускалось и ограничение свободы – поправка в часть 2 статьи 110 УК).

А за доведение в ходе буллинга несовершеннолетнего до самоубийства (или даже до покушения на самоубийство) предполагается наказание исключительно посредством лишения свободы от 5 до 9 лет (поправка в часть 3 статьи 105 УК).

Однако следует учитывать, что уголовная ответственность по статьям 105 ("Доведение до самоубийства") и 110 ("Истязание") УК наступает только с возраста 16 лет.

Ранее Zakon.kz публиковал статью о том, что в РК устанавливается нулевая терпимость за любые формы насилия в отношении детей.