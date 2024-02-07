Штраф на родителей, школьный учет, детская колония – как в РК будут бороться с буллингом

Поправки в законы предусматривают наказание за систематическую травлю (буллинг) от 10 МРП до срока в 9 лет в случае суицида, пишет Zakon.kz. Но преступление может остаться без наказания. Ведь детей травят такие же дети, однако возраст уголовной ответственности в РК снижать не планируют.

В Казахстане много говорят о необходимости обеспечить безопасность детей. А значит – и ужесточить наказания за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних.

В рамках этих инициатив сейчас (с 30.01.2024) в Мажилисе обсуждаются два идущих единым пакетом законопроекта. Первый – "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей". Речь в нем идет о ряде поправок в УК, Предпринимательский, Социальный, Трудовой кодексы и другие НПА – всего в 7 кодексов и 8 законов. И – отдельно – сопутствующим законопроектом предлагаются поправки в КоАП.

Если коротко, предлагается ввести комплекс наказаний за буллинг. Строго говоря, за правонарушение, называемое "буллинг" (травля), ответственность будет предусмотрена лишь в КоАП. Однако в широком смысле за травлю, приведшую к определенным последствиям, будут подвергать и уголовному наказанию, просто такой термин как "буллинг" в соответствующих статьях УК (о побоях, оскорблении, истязании, доведении до самоубийства – путем травли) не используется. В тех же случаях, когда потерпевшими являются несовершеннолетние, уголовная ответственность нынешними поправками к этим статьям усилена.

Вот только не надо забывать, что буллингом сверстников занимаются сами несовершеннолетние. Если хотим защитить детей-жертв – надо строго наказывать детей-преступников. При этом ответственность потенциальных несовершеннолетних нарушителей урегулирована законодательством недостаточно. Однако авторы поправок это почему-то не учли – и соответствующих изменений не предложили. Например, снижения возраста привлечения к уголовной ответственности.

В результате как была уголовная безответственность малолетних преступников (а зачастую и несовершеннолетних, не достигших 16 лет), так во многом и останется. А безнаказанность, как известно, и порождает насилие.

Буллинг – не преступление, но метод его совершения

Теперь рассмотрим новеллы в деталях. Вообще-то сам термин "буллинг" (травля) имплементирован в казахстанское законодательство еще в 2022 году. В результате в Законе РК "О правах ребенка" появилась еще одна дефиниция:

"Травля (буллинг) ребенка – систематические (два и более раза) действия унизительного характера, преследование и (или) запугивание, в том числе направленные на принуждение к совершению или отказу от совершения какого-либо действия, а равно те же действия, совершенные публично или с использованием средств массовой информации и (или) сетей телекоммуникаций (кибербуллинг)"." Пункт 4-1 статьи 1 Закона РК "О правах ребенка в РК

Впрочем, тогда никаких норм, предусматривающих наказание за этот самый буллинг (действительно распространенное явление среди детей, причем, далеко не новое), ни в УК, ни в КоАП не внесли. Почему? Якобы в понятие буллинга входят такие действия, как клевета и оскорбление. А они образуют состав соответственно административного и уголовного правонарушения, для которых уже имеются статья 73-3 КоАП и статья 131 УК. А значит, дополнений сюда не требуется.

Практика показала, что это не так. И вот сейчас законопроектом о внесении изменений и дополнений в КоАП предлагается новая статья 127-2 – "Травля (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего". Штраф – 10 МРП, но можно отделаться и предупреждением.

Однако, как следует из логики новелл, законодатель вводит определение буллинг только для КоАП, а значит, лишь для незначительной травли – такой, которая не привела к серьезным психическим и физическим последствием. В статьях же УК буллинга формально нет, но для случаев жестокой травли используются традиционные понятия: побои, умышленное причинение легкого вреда здоровью, истязание и т.п. Все эти виды насилия – теперь в Уголовном кодексе.

И если по общему правилу наказание по новеллам за легкий вред (часть 1 статьи 108-1 УК) и побои (часть 1 статьи 109-1 УК) не такое уж страшное – штраф, работы, максимум недлительный арест, то в отношении несовершеннолетнего все иначе: соответственно до 2 лет лишения свободы и до 50 суток ареста.

Аналогично усиливается уголовная ответственность и за истязание:

"Причинение физических или психических страданий путем насильственных действий, совершенных с особой жестокостью, издевательством с целью доставить мучения потерпевшему, если это деяние не повлекло причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью". Часть 1 статьи 110 УК

По существу, тот же самый буллинг, только с причинением легкого вреда здоровью (который, как следует из формулировки, может быть и чисто психическим). Так вот, за истязание ребенка (до 18 лет) предлагается наказывать исключительно лишением свободы от 4 до 7 лет (раньше допускалось и ограничение свободы – поправка в часть 2 статьи 110 УК). А за доведение несовершеннолетнего до самоубийства (или даже до покушения на самоубийство) "путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства" (опять-таки, по сути, буллинг, травля) – наказывать исключительно лишением свободы от 5 до 9 лет (поправка в часть 3 статьи 105 УК).

Кроме того, планируется дополнить УК статьями 121-1 (Приставание сексуального характера к лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) и 313-1 (Пропаганда самоубийства).

В организации образования возвращают внутришкольный учет

Кроме санкций за конкретные праонарушения поправки посвящены и мерам по их выявлению. Что, согласитесь, не менее важно.

Так, школы и другие учебные организации будут обязаны информировать полицию о фактах буллинга и других инцидентах. Для чего в Закон РК "О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности" предлагается добавить статью 12-1 следующего содержания:

"Организации образования осуществляют следующие функции: 1) незамедлительно сообщают правоохранительным органам и руководству организации образования о фактах совершения несовершеннолетними или в отношении них противоправных деяний, в том числе ставших известными им в связи с профессиональной деятельностью вне организаций образования".

Также в школах появится внутришкольный учет:

"Комплекс индивидуальных социальных и психолого-педагогических мер, направленных на раннее выявление обучающихся, требующих повышенного педагогического внимания, и оказание им своевременной поддержки". Пункт 42-2 статьи 1 Закона РК "Об образовании".

Напомним, несообщение педагогами (работниками организаций образования, здравоохранения, социальной защиты населения) о фактах, содержащих признаки правонарушений – неважно, административных или уголовных – влечет штраф в размере 10 МРП (при повторе – больше, статья 127-1 КоАП).

Теперь же за факты буллинга планируют привлекать к ответственности еще и родителей – причем, судя по всему, как виновных, так и потерпевших. Известной статье 127 КоАП, а именно, "родительскому" пункту 1 предлагают дать новую редакцию (добавление выделено):

"Неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей… влечет штраф в размере 10 МРП".

Преступление без наказания

Итак, можно, казалось бы, порадоваться. Как за несовершеннолетних, так и за депутатов, оперативно отреагировавших на требование главы государства ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних. Президент, напомним, озвучил его в Послании народу 1 сентября 2023 года.

Но не все так радужно. Нововведений действительно много, и они похвальны, но есть одно досадное упущение. Проблема в том, что дети страдают от насилия со стороны не только взрослых, но и сверстников. И возможно – даже гораздо чаще. Хотя бы потому, что больше проводят времени в кругу себе подобных. Но также и потому, что ответственность потенциальных несовершеннолетних нарушителей урегулирована законодательством недостаточно. И нынешними поправками эту упущение никак не исправлено.

Итак, допустим, что в конкретном школьном классе были установлены факты травли, и правонарушение квалифицировано по предлагаемой в качестве новеллы статье 127-2 КоАП (Буллинг). Какое нарушителям "светит" наказание?

Административная ответственность наступает с 16 лет. То есть, если старшеклассникам уже исполнилось 16 лет, они сами заплатят штраф в 10 МРП (пункт 1 статьи 127-2 КоАП). Не если у них нет денег, штраф оплатят родители. Это называется субсидиарная ответственность, она допустима за административные правонарушения. Если же буллингом занимались детки от 12 до 16 лет, то за них сразу оштрафуют родителей (пункт 3 статьи 127-2).

Повторимся, могут ограничиться и предупреждением. А вот в случае, если малолеткам не исполнилось еще 12 лет, тогда вообще не предусмотрена ответственность. Разве что дисциплинарная. В угол поставят. А что, до 12 лет дети на травлю (как и на другие правонарушения) не способны?! Тем не менее, КоАП действие санкций на них не распространяет.

Еще более неудовлетворительна ситуация, когда травля имела серьезные, или даже трагические последствия. Предположим, детинушки довели своего одноклассника до самоубийства. Наказание за это предлагают ужесточить: применять исключительно лишение свободы от 5 до 9 лет (было от 3 до 8 лет – поправка в часть 3 статьи 105 УК). Вот только привлечь к уголовной ответственности по общему правилу могут лишь по достижении 16 лет (пункт 1 статьи 15 УК).

Если же обвиняемым еще нет 16, возникает абсурдная ситуация: преступление есть, а наказания нет! Ведь, в отличие от административных правонарушений, где допускается, чтобы родители отвечали за детей, в уголовном праве ответственность не перекладывается, и ее единственным основанием является совершение уголовного правонарушения (статья 4 УК).

В некоторых случаях возраст уголовной ответственности снижен до 14 лет – например, в случае убийства и не только (пункт 2 статьи 15 УК). Однако по уголовным статьям, по которым можно квалифицировать факты жестокого буллинга – 105 (Доведение до самоубийства), 110 (Истязание), не говоря уже о статье 131 (Оскорбление) или новелл 108-1 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) и 109-1 (Побои) – такое снижение не предусмотрено.

Но в том-то все и дело, что травлей, повторимся, занимаются сами дети, то есть несовершеннолетние (с 14 до 18 лет), а то и вовсе малолетние (до 14 лет). А это значит, что, несмотря на громко анонсированные законодательные поправки, до 16 лет детинушки смогут преспокойно заниматься буллингом совершенно безнаказанно – как и раньше.

Очевидно, что планку "уголовного возраста" надо снижать. Как минимум, по вышеупомянутым статьям, квалифицирующим совершенное преступление таким "подростковым" способом как буллинг. Хотя бы до 14 лет – по аналогии с убийством (статья 99 УК) и изнасилованием (статья 120 УК).

Ранее Zakon.kz публиковал статью о том, что установление в конце XIX века (сначала в США, а затем и практически во всем мире) минимального возраста уголовной ответственности – 14 лет – не имеет под собой научно обоснованной базы.