Что представляет новый закон о безопасности детей и как правильно вести себя родителям

В РК устанавливается нулевая терпимость за насилие в отношении детей. Подчеркиваем – за любые формы насилия. Это, кстати, не совсем привычно для традиционных обществ. Как и для Казахстана. Zakon.kz рассказывает, о каких новых нормах речь и как отныне правильно вести себя взрослым.

Кто бывал за границей, в Европе, например, наблюдал, наверное, следующую картину. Родители там вообще не наказывают расшалившихся чад физически. По крайней мере, на людях. Дело не столько в морали, сколько в праве. Всякий подзатыльник – даже в сугубо воспитательных целях – на "Западе" наказуем со стороны государства.

Теперь так будет и у нас. Подписаны законы, усиливающие ответственность за любые формы насилия в семейно-бытовой сфере. Основной – "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей". Речь в нем идет о ряде поправок в УК, Предпринимательский, Социальный, Трудовой кодексы и другие НПА – всего в семь кодексов и восемь законов. И сопутствующий – о внесении поправок в КоАП. Значительная часть новелл должна обеспечить безопасность несовершеннолетних.

Не наказывайте детей, да не наказаны будете

Даже такая прежде вполне обыденная родительская мера как "дать ремня" отныне будет влечь уголовную ответственность. Это трактуется как побои (добавляемая в УК статья 109-1), то есть:

"Насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие причинение легкого вреда здоровью".

За это полагается арест до 50 дней, при этом не меньше, чем на месяц. Впрочем, учитывая нехватку арестных домов, дело, возможно, обойдется альтернативным штрафом. И воспитательная порка выльется брутальному родителю в сумму от 100 до 200 МРП (часть 2 статьи 109-1 УК посвящена как раз побоям в семейно-бытовой сфере).

Напомним, прежде было иначе. В 2017 году такие составы, как побои и причинение легкого вреда здоровью, вообще были переведены из УК в КоАП. Декриминализация смягчила наказание в целом, а в отношении насилия в семейно-бытовой среде исключила в качестве наказания штраф: сначала предупреждение, затем арест на 10 суток.

Штраф убрали сознательно. Поскольку арестных домов в РК, мягко говоря, недостаток, то в основном применяли штраф, который в случае бытового насилия ложился бременем на всю семью, а по факту – на жертву, если это была супруга, или – косвенно – на ребенка!

Кроме того, до 1 июля 2023 года администрирование таких правонарушений носило заявительный, а не выявительный характер. То есть, чтобы завели дело, необходимо было заявление потерпевшего. А еще, повторимся, сначала "кухонного боксера" предупреждали и только потом наказывали.

И вот теперь – сразу солидный штраф или арест (хотя арестных домов больше не стало, но меняется само понятие ареста: необязательной становится изоляция от других арестованных, что упрощает применение санкции). И без предварительных предупреждений.

Это, повторимся – если оплеухи и подзатыльники не причинили какого-то вреда здоровью, даже самого легкого. Если же "физическое воспитание" оставило последствия в виде, например, гематом (синяков или следов от того же ремня), то штрафом или арестом уже не отделаешься. В УК добавляется статья 108-1 "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", а в ее составе часть 2 – для кейсов с отягчающими обстоятельствами. За такую "показательную порку" вошедшего в воспитательный раж родителя вполне могут лишить свободы сроком до двух лет.

Так что, папы и мамы, переходим исключительно на психологические методы воздействия на непослушных детей, следуя заповеди: не наказывайте, да не наказаны будете! Но, кстати, с психологией тоже лучше не перебарщивать. Есть ведь и такое правонарушение, как истязание (статья 110 УК):

"Причинение физических или психических страданий путем насильственных действий, совершенных с особой жестокостью, издевательством с целью доставить мучения потерпевшему, если это деяние не повлекло причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью".

Из этой дефиниции следует, что и насилие, и страдания могут быть чисто психическими: без шишек и открытых переломов, но когда наступает слом внутренний... Такая норма и ранее была в УК, но теперь ужесточается санкция, и в случае, если потерпевшим является несовершеннолетний, применяется только лишение свободы на срок от четырех до семи лет (изменение в часть 2 статьи 110 УК; раньше было возможно и ограничение свободы).

Что крайне важно, все эти кейсы – даже побои – являются делами публичного преследования и обвинения (в соответствии со статьей 32 Уголовно-процессуального кодекса). Это значит, что для возбуждения уголовного дела не требуется заявления потерпевшего; достаточно любого сигнала от совершенно постороннего человека, даже анонимного. Такой вывод следует из пп. 6) статьи 10 Закона РК "О профилактике бытового насилия", где сказано:

"Органы внутренних дел рассматривают заявления и сообщения о фактах бытового насилия или об угрозе их совершения с выездом на место и принимают меры по их пресечению".

И если заявление по своей сути не может быть анонимным, ибо предполагает имя заявителя, то сообщение может поступить и от неизвестного. Во всяком случае, в законе не подчеркнуто, что анонимные сообщения полиция не рассматривает. Также важно, что лица, совершившие преступления против несовершеннолетних, не могут быть освобождены от уголовной ответственности в связи с примирением.

А еще в качестве меры пресечения они могут быть сразу помещены под стражу (изменения в часть 2 статьи 136 УПК). Даже если это только побои. Впоследствии, кстати, это может быть засчитано как арест – в соответствии с правилами зачета наказаний. В соотношении один к одному дню (пп.1) части 3-1 статьи 62 УК). Вот вам и решение проблемы арестных домов...

Нулевая терпимость для педофилов и тонкая разница в терминах

Наказание ужесточается, разумеется, не только в семейно-бытовой сфере. В УК систематизированы все преступления против несовершеннолетних вплоть до похищения и убийства.

Впервые введена уголовная ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста (статья 121-УК), предусматривающая исправительные работы до 200 МРП или общественные работы до 200 часов либо арест до 50 суток.

Кроме того, что важно, обвиняемый может лишиться права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью до трех лет. Что именно понимается под приставанием?

"Совершение непристойных действий сексуального характера в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста, сопряженных с предложениями или прикосновениями сексуального характера".

До принятия этих норм, если секс был без насилия, уголовная ответственность наступала либо за развращение малолетних лиц, то есть не достигших 14-летнего возраста (статья 124 УК), либо с 14 до 16, но это уже называлось половое сношение или "иные действия сексуального характера" (статья 122 УК, до пяти лет лишения свободы по общему правилу).

Мера ответственности за действия и "прикосновения", как видим, отличается на несколько порядков. А вот где и как будут проводить грань, не совсем понятно...

За похищение детей отныне предусмотрено лишение свободы от 10 до 15 лет (ранее от семи до 12 лет; изменения в статью 125 УК), а за незаконное лишение их свободы – от пяти до 10 лет (ранее до пяти лет; изменения в статью 126 УК).

Новеллы направлены и на уменьшение случаев самоубийства (дополнения в статью 105 УК). Если ранее предусматривалась уголовная ответственность только за доведение до самоубийства, то теперь также – за склонение и содействие к совершению самоубийства. Подобные действия в отношении несовершеннолетнего повлекут лишение свободы от пяти до девяти лет. Тем самым эти меры усилят как профилактику предотвращения самоубийств, так и ответственность виновных в этом.

Новый закон предусматривает для педофилов и убийц малолетних детей наивысшее наказание из предусмотренных в РК. При этом исключены любые альтернативы. За убийство малолетнего, изнасилование малолетнего, насильственные действия сексуального характера (изменения соответственно в часть 3 статьи 99, часть 4 статьи 120 и часть 4 статьи 121 УК) в отношении малолетнего предусмотрено самое суровое наказание в виде пожизненного лишения свободы.

И это тоже нулевая терпимость.

Кроме всего прочего, новые нормы ориентированы на борьбу с травлей в школах. Так, впервые введена административная ответственность за травлю (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего (в КоАП вносится статья 127-2; вводится в действие с 16.06.2024). За что предусмотрено предупреждение или штраф в размере 10 МРП. Однако эта тема: как нарушение с наказанием, так и определение виноватых, а также профилактика – заслуживает отдельного разговора.