В Казахстане расширят перечень лиц, обслуживаемых в vip-залах аэропортов

Министерство транспорта подготовило постановление правительства, которым вносятся поправки в перечень лиц, обслуживаемых в специально отведенных залах аэропортов Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, помимо глав и членов делегаций иностранных государств, там предлагают обслуживать и членов международных организаций, прибывающих в Казахстан с визитом или проездом, по данным, представленным МИД РК.

Кроме того, в этот список добавили глав генеральных консульств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных при Министерстве иностранных дел РК.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 апреля.