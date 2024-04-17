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Законодательство РК

В Казахстане расширят перечень лиц, обслуживаемых в vip-залах аэропортов

В Казахстане расширят перечень лиц, обслуживаемых в vip-залах аэропортов, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 09:34 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Министерство транспорта подготовило постановление правительства, которым вносятся поправки в перечень лиц, обслуживаемых в специально отведенных залах аэропортов Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, помимо глав и членов делегаций иностранных государств, там предлагают обслуживать и членов международных организаций, прибывающих в Казахстан с визитом или проездом, по данным, представленным МИД РК. 

Кроме того, в этот список добавили глав генеральных консульств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных при Министерстве иностранных дел РК.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 апреля.

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Лариса Черненко
Открытые НПА Министерство транспорта РК Казахстан 2024 год
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