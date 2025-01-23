В Казахстане изменят список лиц, обслуживаемых в vip-залах аэропортов
Фото: akorda.kz
Министерство транспорта подготовило постановление правительства, которым вносятся изменения в перечень лиц, обслуживаемых в специально отведенных залах аэропортов Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
В частности, из списка указанных лиц исключен Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы. Вместо него появилась строчка – экс-президенты.
Также в перечень добавлены следующие должностные лица:
- Первый заместитель руководителя Администрации президента вместо заместители руководителя Администрации президента.
- Руководитель представительства президента в Парламенте.
- Заместители секретаря Совета Безопасности.
- Начальник Службы протокола президента.
- Пресс-секретарь президента.
- Заведующий отделом внешней политики Администрации президента.
- Заместители министра иностранных дел.
- Шеф службы государственного протокола Министерства иностранных дел.
- Председатель правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".
- Чрезвычайные и полномочные послы, генеральные консулы и главы международных организаций и их представительств, аккредитованные при МИД РК.
Всего в перечне 58 различных должностных лиц.
Вместе с тем из этого списка исключены:
- исполнительный директор Фонда Первого Президента РК – Елбасы и его заместители.
- Руководитель Канцелярии Первого Президента РК – Елбасы и его заместители.
- Помощники Первого Президента РК – Елбасы.
- Советники Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.
- Руководители структурных подразделений Канцелярии Первого Президента РК – Елбасы.
Как поясняется, поправки вносятся с целью поднятия делового имиджа страны и расширения представительства Республики Казахстан в многостороннем направлении.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 февраля.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript