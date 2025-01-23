В Казахстане изменят список лиц, обслуживаемых в vip-залах аэропортов

Министерство транспорта подготовило постановление правительства, которым вносятся изменения в перечень лиц, обслуживаемых в специально отведенных залах аэропортов Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, из списка указанных лиц исключен Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы. Вместо него появилась строчка – экс-президенты.

Также в перечень добавлены следующие должностные лица:

Первый заместитель руководителя Администрации президента вместо заместители руководителя Администрации президента. Руководитель представительства президента в Парламенте. Заместители секретаря Совета Безопасности. Начальник Службы протокола президента. Пресс-секретарь президента. Заведующий отделом внешней политики Администрации президента. Заместители министра иностранных дел. Шеф службы государственного протокола Министерства иностранных дел. Председатель правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек". Чрезвычайные и полномочные послы, генеральные консулы и главы международных организаций и их представительств, аккредитованные при МИД РК.

Всего в перечне 58 различных должностных лиц.

Вместе с тем из этого списка исключены:

исполнительный директор Фонда Первого Президента РК – Елбасы и его заместители.

Руководитель Канцелярии Первого Президента РК – Елбасы и его заместители.

Помощники Первого Президента РК – Елбасы.

Советники Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

Руководители структурных подразделений Канцелярии Первого Президента РК – Елбасы.

Как поясняется, поправки вносятся с целью поднятия делового имиджа страны и расширения представительства Республики Казахстан в многостороннем направлении.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 февраля.