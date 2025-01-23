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Право

В Казахстане изменят список лиц, обслуживаемых в vip-залах аэропортов

Аэропорт в Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, зона выдачи багажа, багаж, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 14:42 Фото: akorda.kz
Министерство транспорта подготовило постановление правительства, которым вносятся изменения в перечень лиц, обслуживаемых в специально отведенных залах аэропортов Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, из списка указанных лиц исключен Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы. Вместо него появилась строчка – экс-президенты.

Также в перечень добавлены следующие должностные лица:

  1. Первый заместитель руководителя Администрации президента вместо заместители руководителя Администрации президента.
  2. Руководитель представительства президента в Парламенте.
  3. Заместители секретаря Совета Безопасности.
  4. Начальник Службы протокола президента.
  5. Пресс-секретарь президента.
  6. Заведующий отделом внешней политики Администрации президента.
  7. Заместители министра иностранных дел.
  8. Шеф службы государственного протокола Министерства иностранных дел.
  9. Председатель правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".
  10. Чрезвычайные и полномочные послы, генеральные консулы и главы международных организаций и их представительств, аккредитованные при МИД РК.

Всего в перечне 58 различных должностных лиц.

Вместе с тем из этого списка исключены:

  • исполнительный директор Фонда Первого Президента РК – Елбасы и его заместители.
  • Руководитель Канцелярии Первого Президента РК – Елбасы и его заместители.
  • Помощники Первого Президента РК – Елбасы.
  • Советники Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.
  • Руководители структурных подразделений Канцелярии Первого Президента РК – Елбасы.

Как поясняется, поправки вносятся с целью поднятия делового имиджа страны и расширения представительства Республики Казахстан в многостороннем направлении.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 февраля.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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