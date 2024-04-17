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На некоторых участках побережья Каспийского моря приостановят режимные ограничения

На некоторых участках побережья Каспийского моря приостановят действие режимных ограничений, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 09:57 Фото: primerminister.kz
Комитет национальной безопаности подготовил приказ "Об установлении участков побережья Каспийского моря, где приостанавливается действие режимных ограничений", сообщает Zakon.kz.

Так, до 31 декабря 2024 года будет приостановлено действие режимных ограничений на следующих участках побережья казахстанского сектора Каспийского моря, исключая районы морской экономической деятельности (морские порты, водозаборные каналы, газовые терминалы, морские коридоры и фарватеры):

  • от мыса Тюб-Караган до мыса Урдюк;
  • от нежилого поселка Саура до мыса Сагындык;
  • от мыса Скалистый до мыса Песчаный;
  • от мыса Токмак до мыса Адамтас.

Как пояснили в КНБ, на данных участках побережья будет осуществляться свободный выход в море на расстояние до двух миль, плавание или эксплуатация в обозначенной акватории казахстанских маломерных самоходных и несамоходных (надводных и подводных) судов (средств) и средств передвижения по льду, используемых физическими и юридическими лицами для отдыха, туризма и спорта.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 апреля.

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Открытые НПА КНБ Казахстан Каспий 2024 год Хорошие новости
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