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На некоторых участках Каспийского моря приостановили режимные ограничения

На некоторых участках Каспийского моря приостановили режимные ограничения, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 14:57 Фото: Telegram/QR_Su_resurstari_ministrligi
Председатель Комитета национальной безопасности подписал приказ от 9 августа 2024 года "Об установлении участков побережья Каспийского моря, где приостанавливается действие режимных ограничений", сообщает Zakon.kz.

До 31 декабря 2024 года действие режимных ограничений приостановили на следующих участках побережья казахстанского сектора Каспийского моря, исключая районы морской экономической деятельности (морские порты, водозаборные каналы, газовые терминалы, морские коридоры и фарватеры):

  • от мыса Тюб-Караган до мыса Урдюк;
  • от нежилого поселка Саура до мыса Сагындык;
  • от мыса Скалистый до мыса Песчаный;
  • от мыса Токмак до мыса Адамтас.

На данных участках побережья в указанный период допускается свободный выход в море на расстояние до двух миль, плавание и (или) эксплуатация в обозначенной акватории казахстанских маломерных самоходных и несамоходных (надводных и подводных) судов (средств) и средств передвижения по льду, используемых физическими и юридическими лицами для отдыха, туризма и спорта.

Приказ вводится в действие с 26 августа 2024 года.

Мы сообщали, что в Казахстане взяли под защиту Каспий и его обитателей.

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