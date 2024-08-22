На некоторых участках Каспийского моря приостановили режимные ограничения

Председатель Комитета национальной безопасности подписал приказ от 9 августа 2024 года "Об установлении участков побережья Каспийского моря, где приостанавливается действие режимных ограничений", сообщает Zakon.kz.

До 31 декабря 2024 года действие режимных ограничений приостановили на следующих участках побережья казахстанского сектора Каспийского моря, исключая районы морской экономической деятельности (морские порты, водозаборные каналы, газовые терминалы, морские коридоры и фарватеры):

от мыса Тюб-Караган до мыса Урдюк;

от нежилого поселка Саура до мыса Сагындык;

от мыса Скалистый до мыса Песчаный;

от мыса Токмак до мыса Адамтас.

На данных участках побережья в указанный период допускается свободный выход в море на расстояние до двух миль, плавание и (или) эксплуатация в обозначенной акватории казахстанских маломерных самоходных и несамоходных (надводных и подводных) судов (средств) и средств передвижения по льду, используемых физическими и юридическими лицами для отдыха, туризма и спорта.

Приказ вводится в действие с 26 августа 2024 года.

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