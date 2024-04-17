Однолетний срок исковой давности устанавливается к материалам СМИ

Фото: Zakon.kz

Мажилис принял проект закона "О масс-медиа" с сопутствующими ему поправками во втором чтении. После его вступления в силу законы "О средствах массовой информации" и "О телерадиовещании" признаются утратившими силу, сообщает Zakon.kz.

Так, в рамках защиты прав работников СМИ вводится срок исковой давности, предъявляемый к материалам СМИ в связи с нарушением прав. В ходе первого чтения предлагалось установить его в размере трех лет со дня опубликования таких сведений в СМИ. В результате обсуждений срок исковой давности сократили до одного года. Кроме того, законом закрепляются правовые гарантии профессиональной деятельности журналиста, уточняются основные задачи деятельности масс-медиа.

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