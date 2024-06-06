Однолетний срок исковой давности для материалов СМИ: Парламент принял закон

Депутаты Сената 6 июня 2024 года одобрили закон "О масс-медиа", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Закон предусматривает следующее основные новеллы:

совершенствование механизмов финансирования государственной информационной политики путем предоставления грантов негосударственным средствам массовой информации в целях развития отечественного контента;

установление сроков исковой давности до одного года, предъявляемым к материалам средств массовой информации;

сокращение сроков рассмотрения запросов СМИ с семи до пяти рабочих дней.

Кроме того, новыми поправками увеличивается объем теле- и радиопрограмм на государственном языке с 50 до 60% с поэтапным переходом до 55% в 2025 году и до 60% в 2027 году. Также увеличивается количество отечественных теле-, радиопрограмм и музыкальных произведений казахстанских авторов и исполнителей с 50 до 60%.

Между тем основными поправками, наоборот, уменьшится ретрансляция иностранных теле-, радиопрограмм на отечественных теле-, радиоканалах с 20 до 10%.

В целом закон позволит концептуально актуализировать нормативную базу и будет способствовать дальнейшему совершенствованию национального законодательства и правоприменительной практики в средствах массовой информации.

Документ направляется на подпись президенту.

17 апреля поправки в соответствующий проект закона приняли в Мажилисе.