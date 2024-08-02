Правила определения принадлежности лиц к казахской национальности утвердили в Казахстане

Министр труда приказом от 31 июля 2024 года № 282 утвердила Правила определения принадлежности к казахской национальности лиц, претендующих на получение статуса кандаса и гражданства РК в упрощенном порядке, в случае отсутствия соответствующей записи в документах, сообщает Zakon.kz.

Правила разработаны в соответствии с подпунктом 11-1) статьи 11 закона "О миграции населения" и определяют порядок определения принадлежности к казахской национальности лиц, претендующих на получение статуса кандаса и гражданства РК в упрощенном (регистрационном) порядке, в случае отсутствия соответствующей записи в документах, удостоверяющих личность, а также в других документах, подтверждающих национальность претендентов.

В документе используются следующие понятия:

автоматизированная информационная система "Кандас" (АИС "Кандас") – система в составе единой информационной системы социально-трудовой сферы, предназначенная для автоматизации процесса предоставления государственной услуги для этнических казахов и кандасов;

(АИС "Кандас") – система в составе единой информационной системы социально-трудовой сферы, предназначенная для автоматизации процесса предоставления государственной услуги для этнических казахов и кандасов; загранучреждения РК – находящиеся за рубежом дипломатические и приравненные к ним представительства, а также консульские учреждения РК;

– находящиеся за рубежом дипломатические и приравненные к ним представительства, а также консульские учреждения РК; заявитель – физическое лицо из числа иностранных граждан и члены его семьи (при наличии), претендующие на получение статуса кандаса и гражданства РК в упрощенном (регистрационном) порядке, в случае отсутствия соответствующей записи в документах, удостоверяющих его личность;

– физическое лицо из числа иностранных граждан и члены его семьи (при наличии), претендующие на получение статуса кандаса и гражданства РК в упрощенном (регистрационном) порядке, в случае отсутствия соответствующей записи в документах, удостоверяющих его личность; местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения – местный исполнительный орган области, городов республиканского значения, столицы, определяющий направления в сфере социальной защиты и занятости населения.

Заявление об определении принадлежности к казахской национальности лиц, претендующих на получение статуса кандаса и гражданства РК в упрощенном порядке, подается заявителем через портал "Migration.enbek.kz", мобильное приложение "Құтты мекен", местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения либо через загранучреждение РК, с приложением автобиографии (в произвольной форме) и копии заграничного паспорта страны постоянного проживания.

Заявление, поданное через портал "Migration.enbek.kz" или мобильное приложение "Құтты мекен", поступает в АИС "Кандас" для рассмотрения местными исполнительными органами по вопросам социальной защиты и занятости населения с уведомлением заявителя о его регистрации.

Аналогичным образом заявление, поданное через загранучреждения РК, регистрируется сотрудником загранучреждения РК в АИС "Кандас" и направляется посредством АИС "Кандас" в местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения с уведомлением заявителя о его регистрации.

Для определения принадлежности к казахской национальности лиц, претендующих на получение статуса кандаса и гражданства РК, местным исполнительным органом создается Комиссия.

В состав Комиссии входят представители местных исполнительных органов, курирующих сферу миграции населения, образования, культуры, внутренней политики, органов национальной безопасности и внутренних дел, неправительственных организаций и/или общественных объединений, занимающихся вопросами этнических казахов, а также эксперты, специалисты в сфере казахского языка и истории Казахстана.

Местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения в течение одного рабочего дня после дня поступления заявления направляет его с приложенными к нему документами через АИС "Кандас" на рассмотрение Комиссии.

Комиссия определяет принадлежность заявителей к лицам казахской национальности по следующему алгоритму:

рассмотрение дополнительно представленных, кроме удостоверяющего личность, документов, подтверждающих принадлежность претендента к казахской национальности;

проведение собеседования в очном либо онлайн формате, ориентированного на знание казахского языка, традиций, обычаев, культуры, родства и других факторов, позволяющих лицу идентифицировать себя как этнического казаха;

анализ и оценка полученной информации;

рекомендация об определении либо об отказе в определении принадлежности к казахской национальности.

В целях определения принадлежности к казахской национальности заявитель дополнительно представляет в местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения свидетельство о рождении, свидетельство о рождении родителей, архивные справки о проживании предков на территории Казахстана, свидетельство о браке при их наличии и иные документы, подтверждающие принадлежность претендента к казахской национальности.

При различии национальностей родителей заявитель определяет и указывает свою национальную принадлежность в соответствии с пунктом 2 статьи 65 Кодекса "О браке (супружестве) и семье", то есть по своему желанию в соответствии с национальной принадлежностью отца или матери.

Комиссия принимает рекомендацию об определении либо отказе в определении принадлежности к казахской национальности лиц в течение трех рабочих дней путем открытого голосования. Рекомендация считается принятой при положительном голосовании не менее двух третьих присутствующих.

Местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения на основе рекомендации Комиссии в течение трех рабочих дней принимает решение о признании либо отказе в признании принадлежности к казахской национальности и посредством портала "Migration.enbek.kz" или мобильного приложения "Құтты мекен" направляет принятое решение заявителю и в загранучреждение РК, либо выдает решение заявителю.

При выяснении новых обстоятельств и выявлении новых подтверждающих документов заявитель, претендующий на определение казахской национальности, имеет право подать заявление повторно.

Основаниями для отказа в признании принадлежности к казахской национальности являются:

определение недостоверности документов, представленных этническим казахом для признания принадлежности к казахской национальности, и (или) данных (сведений), содержащихся в них, либо их отсутствие;

отсутствие согласия этнического казаха, представляемого в соответствии со статьей 8 закона "О персональных данных и их защите", на доступ к персональным данным ограниченного доступа.

Заседание комиссии проводится при наличии заявлений и считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее состава.

Приказ вводится в действие с 12 августа 2024 года.

Мы сообщали, что для получения и восстановления гражданства Казахстана потребуется сертификат на знание казахского языка.