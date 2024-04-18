Учителям в Казахстане будут доплачивать за научную работу: Сенат принял закон
Основные задачи законопроекта – введение нововведений, направленных на повышение эффективности научных исследований, улучшение социальных гарантий для ученых и оптимизацию использования финансовых ресурсов в науке.
"В частности, законом предусматриваются нормы по установлению доплат к основной заработной плате педагогам, занимающимся научно-педагогической деятельностью в учреждениях высшего или послевузовского образования, а также научным сотрудникам, проводящим научно-исследовательские работы. Кроме того, предоставляется право на творческий отпуск для ученых, работающих в вузах и научных организациях, для завершения работ научного, научно-педагогического и научно-технического характера", – говорится в заключении Комитета по социально-культурному развитию и науке.
Также по новым поправкам прошедшим срочную воинскую службу гражданам будут предоставлять льготы при поступлении в высшие и послевузовские учебные заведения и приоритетное право на получение места в общежитии.
Отдельными поправками вводится понятие "научная этика", а также определяется компетенция уполномоченного органа по разработке и утверждению типовых правил научной этики.
Документ направлен на подпись главе государства.
9 апреля стало известно, что в Казахстане изменили правила аттестации педагогов.