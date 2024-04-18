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Законодательство РК

Учителям в Казахстане будут доплачивать за научную работу: Сенат принял закон

Учителям в Казахстане будут доплачивать за научную работу. Сенат принял закон, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 13:00 Фото: pxhere
Депутаты Сената на пленарном заседании 18 апреля одобрили поправки в некоторые законодательные акты по вопросам науки и образования, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Основные задачи законопроекта – введение нововведений, направленных на повышение эффективности научных исследований, улучшение социальных гарантий для ученых и оптимизацию использования финансовых ресурсов в науке.

"В частности, законом предусматриваются нормы по установлению доплат к основной заработной плате педагогам, занимающимся научно-педагогической деятельностью в учреждениях высшего или послевузовского образования, а также научным сотрудникам, проводящим научно-исследовательские работы. Кроме того, предоставляется право на творческий отпуск для ученых, работающих в вузах и научных организациях, для завершения работ научного, научно-педагогического и научно-технического характера", – говорится в заключении Комитета по социально-культурному развитию и науке.

Также по новым поправкам прошедшим срочную воинскую службу гражданам будут предоставлять льготы при поступлении в высшие и послевузовские учебные заведения и приоритетное право на получение места в общежитии.

Отдельными поправками вводится понятие "научная этика", а также определяется компетенция уполномоченного органа по разработке и утверждению типовых правил научной этики.

Документ направлен на подпись главе государства.

9 апреля стало известно, что в Казахстане изменили правила аттестации педагогов.

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