Новые госнаграды появятся в Казахстане – Сенат принял закон

Депутаты Сената 14 мая 2026 года одобрили поправки в закон "О государственных наградах Республики Казахстан", передает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнила депутат Сената Айгуль Капбарова, закон разработан во исполнение поручения президента. Его основная цель – содержательная модернизация системы государственных наград с учетом современных общественных запросов, национальных ценностей и долгосрочных приоритетов развития государства.

"Главным новшеством закона является дополнение перечня орденов новыми наградами. В частности, предусматривается введение орденов "Al-Farabi", "Qoja Ahmet Yasaui" и "Мейірім". Орден "Al-Farabi" будет вручаться за выдающиеся заслуги и значительные достижения перед Республикой Казахстан в сферах образования и науки, культуры и духовной жизни. Это – отражение высокой оценки государством интеллектуального труда, науки, образования и культурного развития", – сказала Капбарова.

Орден "Qoja Ahmet Yasaui" предназначен для награждения отечественных и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, внесших особый вклад в развитие Республики Казахстан, укрепление государственности, а также развитие общественно-политической, социальной, просветительской, культурной и гуманитарной сфер. Этот орден подчеркивает значение историко-духовной преемственности страны и культурно-гуманитарных связей в пространстве тюркской цивилизации.

В свою очередь, орден "Мейірім" позволит награждать граждан, проявивших высокую социальную ответственность и внесших значительный вклад в благотворительную деятельность, включая меценатство и филантропию. Эта инициатива направлена на институциональную поддержку ценностей сострадания, гуманизма и общей ответственности в обществе.

"Кроме того, закон предусматривает возможность награждения по решению главы государства без учета установленных сроков – в исключительных случаях за особо выдающиеся заслуги. Эта норма повысит гибкость системы государственных наград и позволит своевременно отмечать исключительные достижения. Помимо этого, в ряд статей вносятся редакционные уточнения и устраняются существующие правовые пробелы. Законопроект подготовлен с учетом предложений заинтересованных государственных органов, экспертного сообщества и практики правоприменения", – добавила депутат.

В марте 2026 года Касым-Жомарт Токаев объявил о введении ордена Ходжи Ахмеда Яссауи в список государственных наград.