Как будут выплачивать компенсацию предпринимателям, пострадавшим от паводков

Министерство национальной экономики разработало Правила компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года.

Компенсация имущественных потерь производится путем возмещения стоимости утраченного имущества или стоимости работ на восстановление поврежденного имущества, принадлежащего субъектам малого и среднего предпринимательства, за исключением застрахованного имущества.

Компенсация утраченных товарно-материальных ценностей производится по закупочной цене оптового поставщика.

Основанием для компенсации стоимости утраченного имущества или стоимости работ на восстановление поврежденного имущества является решение региональной комиссии по определению компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего предпринимательства, в результате последствий паводков 2024 года.

Комиссия создается решением акимата (региональная комиссия) или по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства внебюджетных фондов (комиссия фонда).

Стоимость утраченного имущества или стоимость работ на восстановление поврежденного имущества компенсируется владельцу имущества путем выплаты ему денежных средств из одного из следующих источников:

из государственного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством;

из средств внебюджетных фондов.

Право собственности или иное вещное право на имущество подтверждаются соответствующими документами.

Определение размера компенсируемой стоимости утраченного имущества или стоимости работ на восстановление поврежденного имущества осуществляется Региональной комиссией или Комиссией Фонда.

Размер компенсации стоимости утраченного имущества или стоимости работ на восстановление поврежденного имущества определяется:

для товара-материальных ценностей, основных средств (за исключением недвижимости) – по итогам произведенного расчета суммы возмещения утраченных товарно-материальных ценностей;

для недвижимого имущества – по предоставленной дефектной ведомости, сметной документации, проектно-сметной документации;

для поврежденного, а также неподлежащего восстановлению движимого имущества – по смете восстановительного ремонта, калькуляции затрат, отчета об оценке с учетом его износа на день наступления ущерба.

Оплата услуг, связанных с проведением оценки имущества или сопутствующих аудиторских услуг, составлением смет и калькуляцией затрат на восстановление (ремонт) поврежденного имущества, а также оплата услуг адвоката, возлагается на местные акиматы или фонд.

Местные акиматы или фонд предварительно определяют перечень оценочных, аудиторских компаний и адвокатов для оказания услуг и размещают его на интернет-ресурсе местного исполнительного органа.

Для компенсации стоимости утраченного имущества или стоимости работ на восстановление поврежденного имущества его владелец представляет в региональную комиссию или комиссию фонда посредством электронной платформы заявление о компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года.

В случае отсутствия электронной платформы заявление о компенсации подается на бумажном носителе, заполненное по утвержденной форме.

В случае невозможности личного обращения владельца имущества с заявлением о компенсации могут обратиться лица, действующие на основании доверенности. Владелец имущества либо его представитель подтверждает достоверность представленных в заявлении о компенсации сведений и приложенных документов.

Заявление о компенсации рассматривается региональной комиссией или комиссией фонда в течение пяти рабочих дней с даты его поступления.

К заявлению о компенсации владелец имущества либо его представитель представляет копию заключения комиссии по оценке и возмещению материального ущерба о признании владельца имущества пострадавшим в результате последствий паводков 2024 года, с обязательным указанием суммы компенсации, а также:

для индивидуальных предпринимателей – талон о регистрации уведомления о начале деятельности в качестве ИП в электронном виде на портале elicense.kz во вкладке "Личный кабинет" – "История заявлений и полученных услуг" – "Уведомления" – "Принять в ГО" – "Талон", для юридических лиц – справка о государственной регистрации юридического лица, учетной регистрации филиала (представительства) в электронном виде на портале egov.kz во вкладке "Услуги" – "Регистрация и ликвидация бизнеса" – "Выдача справки о государственной регистрации юридического лица, учетной регистрации филиала (представительства)".

В случае утраты или уничтожения такого документа – вследствие паводков – копии временного удостоверения личности, выданного органами внутренних дел;

документы, подтверждающие права собственности или иное вещное право на имущество, идентификационные документы (при наличии);

заявление об отсутствии добровольного страхования имущества либо договор страхования, либо электронная копия договора страхования (при наличии).

По решению региональной комиссии проводится компенсация застрахованного имущества, в случае если согласно условиям договора страхования, причиненный ущерб имуществу в ходе паводков, чрезвычайного положения не является страховым случаем.

письменное уведомление владельца имущества либо его представителя о том, что он предупрежден об уголовной ответственности за достоверность предоставляемых документов;

письменное уведомление оценочных, экспертных организаций, а также адвокатов или иных привлекаемых для определения размера компенсации лиц о том, что они предупреждены об уголовной ответственности за достоверность сведений, содержащихся в предоставляемых ими документах;

счет-фактура либо счет на оплату услуг оценочных и иных привлекаемых компаний для определения размера компенсации;

для поврежденного движимого имущества – смету восстановительного ремонта, калькуляцию затрат.

для идентифицируемого движимого имущества, не подлежащего восстановлению – отчет об оценке имущества с учетом его износа на день наступления ущерба;

для товарно-материальных ценностей – согласие на запрос и получение сведений из органов государственных доходов, операторов фискальных данных;

для утраченных основных средств (за исключением недвижимости) – согласие на запрос и получение сведений из органов государственных доходов, операторов фискальных данных о суммах оборота.

иные документы, фото и видеоматериалы, подтверждающие факты повреждения, уничтожения имущества в результате последствий паводков 2024 года.

По восстановлению недвижимого имущества необходимо представление следующих документов:

Для технически сложных объектов – заключение по техническому обследованию, подписанное и заверенное аккредитованной экспертной организацией.

Для технически несложных объектов – заключение по техническому обследованию, подписанное и заверенное экспертом по техническому обследованию.

Для индивидуальных предпринимателей – талон о регистрации уведомления о начале деятельности в качестве ИП в электронном виде на портале elicense.kz, для юридических лиц – справка о государственной регистрации юридического лица, учетной регистрации филиала (представительства) в электронном виде на портале egov.kz.

В случае утраты или уничтожения такого документа вследствие паводков – копии временного удостоверения личности, выданного органами внутренних дел;

Технический паспорт объекта недвижимости (жилища);

в случае утраты или уничтожения такого документа предоставляются дубликаты либо копия данного документа;

справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества, выданная Государственной корпорацией "Правительство для граждан";

по текущему ремонту – дефектную ведомость и сметную документацию, составленную согласно государственным нормативам в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

по капитальному ремонту и реконструкции – проектно-сметную документация, получившая положительное заключение комплексной экспертизы проектов и со сметным расчетом.

По транспорту, не подлежащему восстановлению:

подтверждение наличия автотранспортного средства и правоустанавливающие документы, выданные государственным органом по регистрации учета автомобилей;

в случае утраты или уничтожения такого документа вследствие паводков – копии временного удостоверения личности, выданного органами внутренних дел;

отчет об оценке автотранспортного средства с учетом износа;

заявление об отсутствии договора полного страхования транспортного средства.

При представлении неполного пакета документов региональная комиссия или комиссия фонда принимают решение об отказе в компенсации имущественных потерь.

При этом решение об отказе в компенсации имущественных потерь не лишает заявителя возможности повторно направить заявление о компенсации.

Правила также предусматривают расчет суммы компенсации.

Денежные средства перечисляются администратором бюджетной программы, определенным соответствующим решением региональной комиссии, в течение 10-ти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения при наличии достаточного финансирования на текущий или сберегательный счет, указанный в заявлении о компенсации владельца имущества.

Как уточняется, правила не распространяется на компенсацию имущественных потерь, причиненных субъектам предпринимательства агропромышленного комплекса в результате последствий паводков 2024 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 3 мая.

Материал по теме Пострадавшим от паводков предоставят отсрочку по уплате налогов и платежей

Ранее сообщалось, какую поддержку получат пострадавшие от паводков социально уязвимые категории граждан.