Какую поддержку получат пострадавшие от паводков социально уязвимые категории граждан

Министерство труда приказом от 11 апреля 2024 года внесло изменения в ряд своих приказов, которыми устанавливаются меры социальной защиты отдельных категорий граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, сообщает Zakon.kz.

В частности, получателям АСП, пострадавшим от паводков, автоматически продлят назначение соцпомощи. Соответствующие изменения внесены в Правила назначения и выплаты адресной социальной помощи.

Далее, внесены изменения в Правила проведения медико-социальной экспертизы. Согласно поправкам, лицам с инвалидностью без переосвидетельствования продлят сроки инвалидности, степени утраты трудоспособности на период действия ЧП и ЧС.

В обновленной норме говорится:

"В период чрезвычайного положения, при чрезвычайных ситуациях лицам, срок переосвидетельствования которых наступил не более чем за месяц до введения чрезвычайного положения, объявления чрезвычайных ситуаций и во время чрезвычайного положения, при чрезвычайных ситуациях и не прошедшим переосвидетельствование в указанные периоды, сроки инвалидности, степени утраты трудоспособности и ИПР лица с инвалидностью продлеваются автоматически на период действия чрезвычайного положения, при чрезвычайных ситуациях. Месяц окончания действия режима чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации засчитываются полностью".

В Правилах организации и финансирования мер по содействию предпринимательской инициативе появились новые нормы, согласно которым заемщикам при чрезвычайной ситуации предоставляется отсрочка платежей. Все платежи по графикам текущего года распределяются на платежи последующего года до конца срока финансирования равномерными платежами с соответствующим продлением действия договора.

Помимо этого, по кредитам заемщиков не будут начислять штрафы и пеню за просрочку платежей, возникших в связи с ЧС.

Согласно дополнениям в Правила организации субсидируемых рабочих мест, оплата труда лиц, трудоустроенных на субсидируемые рабочие места на территории, где объявлена чрезвычайная ситуация, осуществляется Центром трудовой мобильности ежемесячно без истребования сведений от работодателей, путем перечисления денежных средств на текущие счета трудоустроенных работников.

Приказ введен в действие с 15 апреля 2024 года.