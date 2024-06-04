Порядок компенсации предпринимателям потерь от паводков планируют изменить

Министерство национальной экономики разработало поправки в Правила компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Для регламентации деятельности комиссии по признанию владельца имущества пострадавшим в результате последствий паводков 2024 года правила дополнены типовым положением, на основании которого комиссия осуществляет свою деятельность.

В частности, предусмотрено, что состав комиссии создается и утверждается решением местного исполнительного органа района (города областного значения), входить в нее должно не менее пяти членов.

Задачи комиссии:

признание владельца имущества пострадавшим в результате последствий паводков 2024 года;

рассмотрение документов, поданных владельцами имущества;

проведение обследования поврежденных зданий, строений, утраченного имущества (при необходимости);

организация проверки сведений и документов, представленных владельцами имущества (при необходимости).

Комиссия, для исполнения возложенных задач:

при рассмотрении вопроса о признании владельца имущества пострадавшим в результате последствий паводков 2024 года приглашает (при необходимости) на заседания комиссии владельцев имущества и (или) должностных лиц заинтересованных государственных органов и организаций;

проводит (при необходимости) проверку сведений и документов, представленных владельцем имущества, в целях признания его пострадавшим в результате последствий паводков 2024 года;

принимает в пределах своей компетенции решения в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.

Заседание комиссии проводится по мере необходимости, но не менее одного раза в неделю очно, в очной форме в онлайн-формате либо в форме выездных заседаний.

По результатам заседания комиссии секретарь в срок не позднее одного рабочего дня после его проведения подготавливает заключение, которое подписывают председатель и секретарь.

Также планируют изменить порядок определения размера компенсации стоимости утраченного имущества или стоимости работ на восстановление поврежденного имущества в целях установления порогового значения для компенсации по сведениям уполномоченного органа государственных доходов, определения размера компенсации на основании проведенных судебных экспертиз, технического обследования и оценки оборудования и недвижимого имущества.

Размер компенсации определяется:

1) для товарно-материальных ценностей и основных средств (за исключением имуществ, перечисленных в подпунктах 2), 3) и 4 настоящего пункта) с суммой ущерба до 10 (десять) млн тенге – по итогам произведенного расчета суммы возмещения утраченных товарно-материальных ценностей согласно пунктам 17, 18 и 19 настоящих правил;

для товарно-материальных ценностей и основных средств (за исключением имуществ, перечисленных в подпунктах 2), 3) и 4 настоящего пункта) с суммой ущерба свыше 10 млн тенге – по отчету об оценке утраченных товара-материальных ценностей и основных средств либо судебной экспертизе;

3) для недвижимого имущества – по предоставленной дефектной ведомости, сметной документации, проектно-сметной документации, оценке недвижимости либо судебной экспертизе;

4) для поврежденного, а также неподлежащего восстановлению движимого имущества – по смете восстановительного ремонта, калькуляции затрат, отчету об оценке с учетом его износа на день наступления ущерба либо судебной экспертизе.

Соответственно, оплата услуг, связанных с проведением оценки имущества и (или) сопутствующих аудиторских услуг, технического обследования, проектно-сметной документации, составлением сметной документации и калькуляцией затрат на восстановление (ремонт) поврежденного имущества, заключением судебных экспертиз, а также оплата услуг адвоката, возлагается на местный исполнительный орган области и (или) фонд.

Кроме того, на веб-портале электронного правительства www.egov.kz дополнена опция по приему заявок от субъектов предпринимательства о компенсации имущественных потерь. Поэтому теперь владелец имущества направляет через электронную платформу заявление о компенсации в форме электронного документа, подписанного ЭЦП с приложением пакета документов по перечню.

При отсутствии возможности подать заявление через портал его примут в бумажном виде.

Уточнен перечень документов для получения компенсации

К заявлению о компенсации владелец имущества либо его представитель представляет копию заключения комиссии, с обязательным указанием суммы компенсации, а также:

для индивидуальных предпринимателей – талон о регистрации уведомления о начале деятельности в качестве ИП, для юридических лиц – справку о государственной регистрации юридического лица, учетной регистрации филиала (представительства.

документы, подтверждающие права собственности или иное вещное право на имущество, идентификационные документы (при наличии);

заявление об отсутствии добровольного страхования имущества либо договор страхования, либо электронную копию договора страхования (при наличии);

письменное уведомление владельца имущества либо его представителя о том, что он предупрежден об уголовной ответственности за достоверность предоставляемых документов;

письменное уведомление оценочных, экспертных организаций, а также адвокатов или иных привлекаемых для определения размера компенсации лиц о том, что они предупреждены об уголовной ответственности за достоверность сведений, содержащихся в предоставляемых ими документах;

счет-фактура либо счет на оплату услуг оценочных и иных привлекаемых компаний для определения размера компенсации;

для товарно-материальных ценностей и основных средств (за исключением имуществ перечисленных в подпунктах 2), 3) и 4) пункта 10 настоящих правил) с суммой ущерба до 10 млн тенге – согласие на запрос и получение сведений из органов государственных доходов, операторов фискальных данных о суммах оборота согласно срокам, утвержденный перечень утраченных и/или поврежденных товарно-материальных ценностей и основных средств, подписанный ИП либо первым руководителем юридического лица;

– согласие на запрос и получение сведений из органов государственных доходов, операторов фискальных данных о суммах оборота согласно срокам, для товарно-материальных ценностей и основных средств (за исключением имуществ, перечисленных в подпунктах 2), 3) и 4) пункта 10 настоящих правил) с суммой ущерба свыше 10 млн тенге – отчет об оценке утраченных товарно-материальных ценностей и основных средств либо заключение судебной экспертизы;

для поврежденного оборудования – смету восстановительного ремонта, калькуляцию затрат;

– смету восстановительного ремонта, калькуляцию затрат; для идентифицируемого оборудования, не подлежащего восстановлению – отчет об оценке имущества с учетом его износа на день наступления ущерба;

для поврежденного движимого имущества – смету восстановительного ремонта, калькуляцию затрат;

для идентифицируемого движимого имущества, не подлежащего восстановлению – отчет об оценке имущества с учетом его износа на день наступления ущерба;

иные документы, фото- и видеоматериалы, подтверждающие факты повреждения, уничтожения имущества в результате последствий паводков 2024 года (при наличии).

По восстановлению недвижимого имущества необходимо представить дополнительно к уже существующему перечню следующие документы:

по капитальному ремонту и реконструкции – проектно-сметную документацию, получившую положительное заключение комплексной экспертизы проектов и со сметным расчетом;

по демонтажу зданий, не подлежащих восстановлению – отчет об оценке недвижимого имущества с учетом износа на момент наступления последствий.

Также планируется упросить процедуру возврата заявок с неполным пакетом документов.

Так, при представлении неполного пакета документов, структурное подразделение местного исполнительного органа, ответственное за развитие предпринимательства, являющееся рабочим органом региональной комиссии, принимает решение о возврате заявления о компенсации.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 июня 2024 года.