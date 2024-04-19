Бьет – значит "сядет": как новый закон дополнительно защитит женщин с 16 июня 2024 года

"Патриархат", "мачизм", "абьюз"… Сто тысяч жалоб на бытовое насилие поступило в 2023 году в правоохранительные органы. Это в три раза больше, чем за последние 5 лет в совокупности! Чтобы обуздать домашних тиранов, в Казахстане вступит в силу закон для защиты женщин и детей, пишет Zakon.kz.

16 июня 2024 году в Казахстане будет введен в действие закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей", призванный бороться с "мужским шовинизмом".

Конечно, Казахстан и прежде старался соответствовать глобальной повестке за гендерное равенство. В 2009 году был принят Закон РК "О профилактике бытового насилия" – как раз для ломки сложившихся стереотипов, обобщенных поговоркой: "Бьет – значит любит". Но одних призывов мало. И новым законом вносятся поправки в УК, ужесточающие ответственность за насилие в отношении уязвимых категорий.

Zakon.kz ранее уже публиковал статью, посвященную новеллам, дополнительно защищающим несовершеннолетних. Поговорим теперь о женщинах.

Закон против "кухонных бойцов"

Вообще, от бытового абьюза их будут оберегать теми же нормами, что и детей. В УК включают статьи 108-1 УК ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью") и 109-1 УК ("Побои"). Не первый раз, к слову.

Напомним (тем, кто не следил), что не далее как в 2017 году в рамках так называемой декриминализации статьи 108 УК ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью") и 109 УК ("Побои") были исключены из УК. Тогда же в КоАП были включены статьи 73-1 и 73-2 с соответствующими названиями. И вот – очередная перетасовка.

Впрочем, если закрыть глаза на эти передислокации, то сам факт усиления наказания можно только приветствовать, поскольку статьи 108-1 и 109-1 УК жестче своих предыдущих версий.

Максимальное наказание, которое предусматривали санкции упраздненных статей 108 и 109 УК, – арест, соответственно, до 60 и 45 суток. Это, повторимся, в самом тяжелом случае. Теперь же в обе уголовные статьи добавлены части 2 – с отягчающими обстоятельствами (точнее говоря, квалифицированный состав). И с более строгим наказанием, если деяние совершено:

в отношении двух или более лиц;

в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением профессионального или общественного долга;

с особой жестокостью, а равно в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного ;

; группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

из хулиганских побуждений;

по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды;

неоднократно;

в отношении заведомо несовершеннолетнего.

Как видим, специальной санкции за побои или нанесение легкого вреда здоровью женщины тут нет. Впрочем, такая формулировка и невозможна с учетом равноправия. Вероятно, в данном случае понадобится применять пп. 3) пункта 2 статьи 108-1 УК (и аналогично – статьи 109-1). Речь о проявлении насилия в отношении лица, находящегося "в материальной или иной зависимости от виновного".

И тогда за умышленное причинение легкого вреда здоровью будет полагаться до двух лет лишения свободы. Кстати, на месте потерпевшей может оказаться не только законная супруга. Но и проживающая вместе с абьюзером любая другая гражданка или даже (ящик Пандоры уже открыт) гражданин.

Да, в РК де-юре не признаются гражданские и однополые браки, однако насилие внутри таких неофициальных браков считается… семейным. Согласно Закону РК "О профилактике бытового насилия" (пп. 2) статьи 1):

"Семейно-бытовые отношения – отношения между супругами, бывшими супругами, лицами, проживающими или проживавшими совместно, близкими родственниками, лицами, имеющими общего ребенка (детей)".

За побои кара послабее, но тоже немало: арест до 50 дней, при этом не меньше, чем на месяц, или штраф от 100 до 200 МРП (часть 2 статьи 109-1 УК). Побои – это такие насильственные действия, которые причинили физическую боль, но вреда здоровью – даже легкого – нет. В свою очередь легким называется вред здоровью в том случае, когда он повлек кратковременное расстройство здоровья на срок не более 21 дня или незначительную, но стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну десятую часть (пп.13) статьи 3 УК).

Ужесточается наказание и за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Эта норма и прежде была в УК (статья 107), но если вред нанесен проживающему вместе с обидчиком лицу, то исключается альтернативное наказание в виде ограничения свободы: только лишение свободы до 3 лет.

Повторимся, нигде в новом законе не сказано слова "женщины" (только в названии закона). Так что и здесь придется применять вышеупомянутую формулировку: в отношении лица, заведомо находящегося в материальной или иной зависимости от виновного. Но, кстати, в такой зависимости может оказаться не только "она", но и "он". Tempora mutantur, как говорится. Так что однозначно считать данные меры защитой женщин – это следовать как раз тем стереотипам, против которых и направлен закон…

Наконец, еще одна такая "семейно-бытовая норма" - пп.1) части 2 статьи 110 (Истязание):

"Причинение физических или психических страданий путем насильственных действий, совершенных с особой жестокостью, издевательством с целью доставить мучения потерпевшему… в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости, наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет".

Здесь сразу два нововведения: исключается альтернатива лишению свободы и меняется формулировка истязания. Раньше в ней присутствовал обязательный элемент неоднократности: по определению, истязанием считались систематически наносимые побои. Однако эту самую "систему" было сложно доказать. Теперь же решающее значение приобретает такой квалифицирующий признак как цель – доставить мучение, издевательство.

Напомним, ранее Zakon.kz публиковал статью о том, что в законодательство РК вносится ответственность за буллинг (травлю) ребенка.