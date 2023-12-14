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Законодательство РК

Пока не имеет силы: петиции в Казахстане станут законными с 2024 года

Казахстан бытовое насилие петиция Фото: pexels
Вице-министр культуры и информации Данияр Кадиров в кулуарах Сената ответил на вопрос журналистов по поводу нашумевшей онлайн-петиции против бытового насилия, которая набрала более 150 тысяч голосов. По его словам, эта петиция не имеет силы, сообщает Zakon.kz.

Он уточнил, что законодательные поправки об онлайн-петициях вступят в силу только в апреле 2024 года.

"В данный момент это законом не отрегулировано и рассматриваться не будет. Но надо понимать, что каждый голос гражданина очень важен, человек имеет право обратиться через E-otinish. Петиция, набравшая 150 тысяч голосов, не имеет силы. Платформа для петиций заработает в апреле, казахстанцы смогут воспользоваться своим законным правом".Данияр Кадиров

До этого момента воспользоваться правом создавать петиции казахстанцы не смогут.

"А это законом не отрегулировано. Закон подписан только в октябре и через шесть месяцев вступит в силу. Не только эти шесть месяцев, но и до этого (петиции не имели силу. – Прим. ред.). Потому что это не было отрегулировано законом".Данияр Кадиров

Петиция стала набирать обороты после убийства супруги экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева Салтанат Нукеновой. В Казахстане началось активное обсуждение проблемы семейно-бытового насилия. 

Однако министр юстиции Азамат Ескараев в кулуарах Мажилиса 6 декабря отметил, что Минюст рассмотрит петицию, только если ее создадут на платформе, которую еще не запустили. В тот же день министр культуры и информации Аида Балаева пообещала, что петиция будет обязательно учтена при работе госорганов в сфере противодействия семейно-бытовому насилию.

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