Закон против лудомании: игорный бизнес в РК заставят играть по новым правилам

В Казахстане ужесточаются требования к игорному бизнесу и правила допуска граждан к азартным играм. А также уголовная и административная ответственность за правонарушения в этой сфере. О законопроекте, который сейчас рассматривается в Мажилисе, Zakon.kz рассказал депутат Елнур Бейсенбаев.

Законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности" был инициирован депутатами по поручению главы государства. 19 марта 2024 года законопроект был зарегистрирован, а 22 апреля будет рассматриваться на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК. Подробно о предлагаемых новеллах изданию Zakon.kz рассказал руководитель рабочей группы, депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев.

Лудомания – бич XXI века

Закон РК "Об игорном бизнесе" действует с 2007 года. Но проблем с игровой зависимостью в обществе он не решил. Поправки должны создать инструменты, чтобы лудомания не стала социальной чумой. Как предлагается решать эти задачи?

Целью изменений является защита граждан и прежде всего подрастающего поколения от лудомании, предотвращение негативных последствий от нее для граждан, их родственников и близких. Сегодня проблема игровой зависимости перестала быть проблемой отдельно взятой семьи или самого игромана. Она стала приобретать общестрановой характер. Можно сказать, угрожать национальной безопасности страны.

"Сейчас свои первые ставки начинают делать уже школьники младших классов. Раньше это были игровые автоматы, а теперь все онлайн. В старшем школьном возрасте игровая зависимость усугубляется. А в студенчестве набирает такие обороты, что уже к 20-летнему возрасту молодые люди становятся игроманами со стажем. В последующем эта пагубная привычка приводит к суицидам, разводам, алкоголизму". Елнур Бейсенбаев

Поэтому сейчас надо принимать самые серьезные меры. Законопроект инициирован депутатами в рамках реализации поручения главы государства, данного в феврале 2021 года на пятом заседании Национального совета общественного доверия и заседании Совета безопасности в сентябре 2023 года по принятию комплекса законодательных, организационных и информационно-идеологических мер по борьбе с игровой зависимостью среди граждан.

Этим законопроектом мы поставим определенный заслон дальнейшему распространению игровой зависимости. Особенно среди молодежи.

Если говорить об общей концепции законопроекта, то она содержит следующие новеллы:

повышение возвратного ценза для участия в азартных играх и пари с 21 года до 25 лет;

введение запрета на участие в азартных играх и пари физических лиц, о которых имеются сведения в Едином реестре должников;

введение запрета на интернет-ресурсы иностранных букмекерских контор, тотализаторов, не имеющих лицензии на занятие деятельностью в сфере игорного бизнеса в Казахстане;

создание перечня иностранных организаторов игорного бизнеса, деятельность которых признана незаконной в Казахстане на основании судебного решения, запрет на оказание услуг по осуществлению платежей в пользу таких субъектов;

введение типовых правил работы игорного заведения, букмекерской конторы, тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр и пари, которые утверждаются уполномоченным органом;

обязательное информирование участников азартных игр и пари о рисках и вреде участия в азартных играх и пари, влекущих пагубные последствия;

ужесточение требований к размещению и распространению рекламы букмекерских контор;

введение понятия "электронный лотерейный билет".

Возраст допуска к азартным играм – 25 лет

Возраст допуска к участию в азартных играм и пари предлагается повысить с 21 года до 25 лет. Чем объясняется такая инициатива?

С точки зрения психологии к 25 годам окончательно формируется личность человека. Исчезают иллюзии. Реальность будущей жизни ярко встает перед глазами. Заканчиваются попытки доказать свою зрелость. Да и в плане физиологии к 25 годам заканчивается рост человека.

В общем, как правило, именно к 25 годам человек полностью отдает отчет за свои действия и поступки и менее подвержен вредным воздействиям, исходящим, в том числе, от азартных игр. Поэтому разработчиками и было предложено увеличить возраст для допуска к азартным играм с 21 до 25 лет (изменение в пункт 1 статьи 15 закона).

Но есть другая проблема. По некоторым данным, сегодня около 200 тыс. лиц до 21 года все же делают ставки в онлайн-казино через аккаунты третьих лиц, то есть всех тех, кому по закону играть не запрещено.

"В этой связи депутатами также разрабатывается ряд поправок, обязывающих букмекерские конторы осуществлять биометрическую идентификацию своих клиентов, а также ввести запрет на вывод выигрыша на банковский счет, электронный кошелек электронных денег, лицевой счет абонента сотовой связи третьих лиц". Елнур Бейсенбаев

В долг играть нельзя

В перечень лиц, которым нельзя участвовать в азартных играх, будут внесены граждане, о которых имеются сведения в Едином реестре должников. Кого будут включать в реестр? Такой дефиниции прежде не было, сказано было лишь о физических лицах, которые сами ограничили себя от участия в азартных играх и пари. Для чего вносятся изменения и как будут администрироваться такие нарушения (прежний запрет не "работал")?

Норма о запрещении участвовать в азартных играх и (или) пари физическим лицам, находящимся в Едином реестре должников (изменения в пункт 1 статьи 15 закона), преследует две цели. Во-первых, оградить граждан-должников от формирования желания легкого, быстрого заработка и негативных последствий от участия в азартных играх, пари. Во-вторых, ограничить злостных должников по штрафам, налогам и алиментам на развлечение путем участия в азартных играх и (или) пари.

"Повторюсь, зачастую граждане-должники с целью погашения своих долгов ищут возможность быстрого заработка без труда и усилий. Они прибегают к азартным играм, ставкам в букмекерских конторах в надежде, что смогут быстро и много заработать. В действительности же должники проигрывают все оставшиеся свои сбережения и впадают в еще большую долговую яму, что отражается на их близких и семье". Елнур Бейсенбаев

Недобросовестные граждане, злостно уклоняющиеся от своих долговых обязательств и состоящие в Едином реестре должников, также должны быть ограничены в участии в азартных играх и пари.

Механизм проверки граждан через реестр прост и не требует дополнительных финансовых расходов для организаторов игорного бизнеса. Проверка участников азартных игр, пари может осуществляться за доли секунды в кассах букмекерской конторы, тотализатора, игорного заведения. Контроль за соблюдением данной нормы будет осуществляться уполномоченными государственными органами через интегрированные информационные системы (новый пункт 7 в статью 15-1 закона).

Место для рекламы

В закон РК "О рекламе" (пп. 7-2 статьи 13) вносят очень важное изменение касательно игорного бизнеса. Хотелось бы уточнить, что означает эта норма. А именно, поправками запрещается реклама букмекерских контор и тотализаторов в средствах массовой информации, в том числе и интернет-ресурсах, "за исключением рекламы в специализированных коммерческих и национальных спортивных теле-, радиоканалах, интернет-ресурсах, полностью (подчеркиваем) специализирующихся на освещении спортивных событий". Означает ли это, что интернет-издания, специализирующиеся не только на спорте, не смогут размещать рекламу даже на специализированной странице, где освещены только спортивные события?

Необходимость радикальных действий по запрещению рекламы букмекерских контор обосновывается огромным количеством лудоманов в Казахстане. Поэтому необходимо пресекать агрессивную рекламу букмекеров. Большие билборды и баннеры с рекламой игорного бизнеса должны уйти в прошлое.

"Что касается рекламы, размещаемой на специализированных спортивных теле-, радиоканалах и интернет-ресурсах, то этот вопрос находится в стадии обсуждения со всеми заинтересованными сторонами, как в рамках рабочей группы, так и на различных диалоговых площадках. Я думаю, в ходе всестороннего и тщательного рассмотрения данного вопроса мы придем к общему компромиссному решению". Елнур Бейсенбаев

Игра по казахстанским правилам

Законопроектом предполагается запретить деятельность в РК интернет-ресурсов иностранных букмекерских контор и тотализаторов. При этом делаются ссылки на международный опыт. Какова цель этой меры? Будут ли исключения из этого запрета? Как будет осуществляться допуск и контроль?

Сейчас интернет-ресурсы иностранных букмекерских контор доступны для граждан Казахстана. Дело в том, что в стране отсутствует прямой запрет на них. Это приводит к дисбалансу между казахстанским сегментом игорного бизнеса и иностранным, вследствие чего отток денежных средств составляет примерно один к одному.

Между тем во многих странах действует запрет на деятельность иностранных букмекерских контор в интернете. Например, в США, Австралии, Швейцарии, Бельгии деятельность иностранных сайтов азартных игр запрещается. В Казахстане же существует прямой запрет только на онлайн-казино, а запрета на сайты иностранных букмекерских контор и тотализаторов нет. Так, например, в пп. 6) пункта 2 статьи 6 Закона РК "Об игорном бизнесе" сказано:

"На территории Республики Казахстан запрещаются заключение пари, прием (учет) ставок, выплата выигрыша лицами, не являющимися организаторами игорного бизнеса, осуществляющими деятельность тотализатора или букмекерской конторы".

Однако эта статья "нерабочая".

Так вот, что меняется, если будет действовать предлагаемый в законопроекте запрет иностранных букмекерских контор и тотализаторов (дополнение пп. 2-1) в пункт 2 статьи 6 Закона "Об игорном бизнесе")?

"На самом деле, из этого запрета будут исключены те организаторы игорного бизнеса, которые имеют лицензию на осуществление своей деятельности в РК. Сайты этих организаций должны быть зарегистрированы на доменах КЗ (KZ) и поставлены на учет в налоговых органах. В этом случае мы огораживаемся от всех игорных сайтов, которые не приносят пользы в государственную казну и нарушают интересы граждан Казахстана. Поскольку все остальные игорные сайты с иными доменами будут запрещены". Елнур Бейсенбаев

Как заставить букмекеров не аннулировать выигрыш

Как известно, по существующему закону "Об игорном бизнесе" букмекерские конторы могут произвольно менять правила и затем, в соответствии с ними, не выплачивать клиентам выигрыш по надуманным подозрениям. Каким образом существующие поправки должны изменить ситуацию и защитить права граждан?

Работа игорных заведений основывается на правилах, которые они разрабатывают и представляют на утверждение в уполномоченный орган лишь один раз, а именно в процессе получения лицензии.

Действующая редакция закона "Об игорном бизнесе" не предусматривают обязательства для игорных заведений при изменении правил утверждать такие изменения в уполномоченном органе. Из этого существенного пробела и происходит злоупотребление своими правами со стороны игорных заведений.

"То есть, при получении лицензии игорные заведения предоставляют для утверждения одни правила, а после ее получения работают совершенно по другим. Они изменяют правила проведения игр, дополняют различными играми, которые чаще всего являются незаконными... Причем изменяют права и обязанности клиента в одностороннем порядке". Елнур Бейсенбаев

Помимо этого имеется еще один существенный аспект касательно правил. За последнее время в судебной практике участились гражданские процессы в связи с отказами от выплат выигрышей клиентам.

Букмекеры отказываются выплачивать выигрыши, ссылаясь на так называемый пункт о согласии с правилами, при этом в ходе судебных процессов букмекеры используют данное согласие как соглашение о том, что букмекер самостоятельно наделяет себя правом аннулировать выигрыш лишь на основании подозрений, вопреки результату события.

В этой связи депутатами предлагается важная поправка по согласовыванию изменений и дополнений в правила работы организаторов игорного бизнеса по приему ставок и проводимых азартных игр и (или) пари на предмет соответствия законодательству (новый пп. 7-6) в пункт 1 статьи 8 закона).

Лотерея – не игра

Законопроектом вводится понятие электронного лотерейного билета. При этом уточняется, что как электронные билеты, так и обычные лотерейные билеты не могут распространяться, а лотерейные терминалы не могут устанавливаться в многоквартирных жилых домах, общежитиях; в общеобразовательных школах, колледжах, организациях высшего и послевузовского образования; в культовых зданиях и сооружениях; в отдельно стоящих зданиях и сооружениях, в которых расположены организации культуры. Что побудило законодателя на такой запрет?

Как вы знаете, в настоящее время законодательством не урегулирован вопрос распространения и реализации лотерейных билетов. Согласно пп. 10) пункта 2 статьи 10 закона "О лотереях и лотерейной деятельности" этот порядок устанавливается оператором лотереи самостоятельно.

Так вот, оператор лотереи, используя лазейки в законодательстве, де-факто стал организатором игорного бизнеса и открыл тематические заведения "Лотоклуб" по всему Казахстану под видом торговой реализации лотерейных билетов. Сейчас, как вы знаете, их деятельность пресечена.

Учитывая этот печальный опыт, в законопроекте предусмотрены нормы по регламентированию конкретных мест распространения и продажи лотерейных билетов (пункт 4 новой статьи 12-1 в Закон РК "О лотереях и лотерейной деятельности").

Взыскание и наказание

Расскажите об усилении административной и уголовной ответственности за нарушения в сфере игорного бизнеса.

"Как я уже отметил, проблема игромании перестала быть проблемой самих граждан, она приобрела общестрановой характер и стала угрожать национальной безопасности страны. В этих условиях ужесточение наказания неизбежно". Елнур Бейсенбаев

В частности, устанавливается уголовная ответственность за организацию деятельности электронного казино и интернет-казино в виде штрафа до 2 тыс. МРП либо привлечения к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок с конфискацией имущества (дополнение в часть 1 статьи 307 УК). Это первое.

Во-вторых, вводится административная ответственность за допуск к участию в азартных играх лиц в возрасте до 25 лет, а также лиц, ограниченных в участии в азартных играх и пари. За эти незаконные действия государство будет штрафовать субъекты среднего предпринимательства на 300 МРП, а субъекты крупного предпринимательства – на 1 тыс. МРП.

В случае же повторного правонарушения приостанавливается действие лицензии.