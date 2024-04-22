Новые ограничения введут для госслужащих в Казахстане

Государственные служащие в Казахстане не смогут играть в азартные игры. Об этом в кулуарах Мажилиса 22 апреля заявил депутат Елнур Бейсенбаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма вошла в проект закона по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности.

"Ограничение будет касаться всех госслужащих. Есть закон "О противодействии коррупции", в рамках которого есть ст. 12 "Антикоррупционные ограничения". Государственные служащие, военнослужащие специальных госорганов – это порядка 220 тыс. человек – будут ограничены в любых азартных играх – букмекерские конторы, казино и онлайн-казино", – рассказал Елнур Бейсенбаев.

Он напомнил, что в Казахстане в принципе запрещена деятельность онлайн-казино. Однако по новым поправкам для их организаторов уже будет предусмотрена уголовная ответственность.

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Ранее депутаты Мажилиса приняли в первом чтении поправки в законопроект по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности, которые устанавливают новые возрастные ограничения для участия в азартных играх.