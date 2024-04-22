В СНИП по планировке и застройке Астаны внесли изменения

Приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 10 апреля 2024 года внесены изменения в государственный норматив СНиП РК "Планировка и застройка города Астаны", сообщает Zakon.kz.

В частности, в строительных нормах пункт "Объекты науки и учебно-образовательного назначения", таблицы "Норма обеспеченности парковочными местами" изложен в новой редакции.

Так, говорится, что научно-исследовательские и проектные институты должны иметь общую площадь не менее 120-150 кв. м для территорий центрального района и 90-120 кв. м для остальных территорий города.

В высших учебных заведениях количество машиномест для преподавателей, сотрудников, студентов, занятых в одну смену, должно составлять:

3-5 для преподавателей и сотрудников, плюс одно машино-место на 15 студентов дневного обучения для центрального района города;

2-3 для преподавателей и сотрудников, плюс одно машино-место на 6-10 студентов дневного обучения в остальных районах города.

В школах, средних специальных учреждениях, колледжах, специальных и частных школах, школах искусств и музыкальных школах городского значения количество машиномест должно составлять:

преподаватели, занятые в одну смену, и учащиеся старших классов в центральной части города: на 4-5 учителей и сотрудников, плюс одно машино-место на 10 учащихся старших классов и обеспечить место для остановки школьного автобуса;

на 3-4 учителя и сотрудника плюс одно машино-место на 8 учащихся старших классов и обеспечить место для остановки школьного автобуса в остальных районах города.

В детских дошкольных учреждениях количество машиномест может составлять:

на 3 сотрудника и от 2 до 6 машино-мест для посетителей, не более 50 кв. м, и обеспечить место для остановки автобуса в центральной части города;

на 2 сотрудника и от 4 до 8 машино-мест для посетителей, не более 50 кв. м, и обеспечить место для остановки автобуса в остальных районах города.

Приказ вводится в действие со дня его подписания.