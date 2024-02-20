В совершение сделок нотариусами внесли изменения

Министр юстиции приказом от 5 февраля 2024 года внес изменения в Правила совершения нотариальных действий нотариусами, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что при совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается согласие другого супруга, если брачным договором не установлен иной режим имущества.

"Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению (приобретению) или расторжению сделки, требующей нотариального удостоверения или регистрации в установленном законодательством порядке, необходимо истребовать нотариально удостоверенное согласие другого супруга, либо заявление о том, что собственник отчуждаемого имущества в браке не состоит, за исключением сделки по отчуждению имущества, приобретенного супругом на основании безвозмездных сделок, до регистрации брака или в порядке наследования, а также за исключением сделки по отчуждению имущества, которое принадлежит супругу в режиме раздельной собственности на основании брачного договора. В последнем случае нотариусу предъявляется брачный договор", - говорится в новой редакции документа.

При этом в тексте договора указывается, что имущество приобретается с согласия супруга с указанием полностью его (ее) фамилии, имени и отчеств, ИИН, даты и места рождения либо, что приобретатель на момент заключения договора в браке ни с кем не состоит, а в случаях наличия брачного договора указываются фамилия, имя, отчество нотариуса, удостоверившего брачный договор, дату и место удостоверения, реестровый номер и правовой режим имущества.

Также говорится, что при совершении сделки нотариус проверяет брачные отношения супругов через ЕНИС в государственной базе данных "Физические лица", информационной системе "Регистрационный пункт ЗАГС" и по свидетельству о регистрации брака либо по электронному документу из сервиса цифровых документов, о чем также производит запись на согласии и указывает номер, дату выдачи свидетельства и наименование органа, выдавшего документ (за исключением, когда брак зарегистрирован за пределами республики).

В случае представления лицом, обратившимся за получением нотариальных услуг, заявления об отсутствии брака, нотариус также проверяет наличие (отсутствие) зарегистрированного брака через ЕНИС в государственной базе данных "Физические лица", информационной системе "Регистрационный пункт ЗАГС" (за исключением, когда брак зарегистрирован за пределами РК).

При удостоверении сделки по отчуждению имущества на основании выданной доверенности правообладателя имущества, заявление об отсутствии брачных отношений отбирается от поверенного, в случае если оно уполномочено на совершение данного вида нотариального действия.

Если брачным договором между супругами не установлен режим раздельной собственности, не подлежат нотариальному удостоверению:

договоры по приобретению жилищ, в случае если один из супругов является временно пребывающим в РК иностранцем;

договоры по приобретению земельных участков, в случае если один из супругов является лицом, не имеющим право на приобретение такого земельного участка согласно статьям 23 и 24 Земельного кодекса РК.

Также в новой редакции изложен пункт 220 – по взысканию денежных сумму илиистребования иного имущества.



В частности, говорится, что для взыскания денежных сумм или истребования иного движимого имущества от должника взыскатель представляет нотариусу заявление о совершении исполнительной надписи, которое содержит фамилию, имя, отчество, ИИН и место жительства, номер телефона, адрес электронной почты (при их наличии) должника.

Если взыскатель или должник являются юридическим лицом, в заявлении указывается полное наименование юридического лица, его бизнес-идентификационный номер, адрес местонахождения, банковские реквизиты, а также подтверждается полномочие первого руководителя или его представителя на подписание и подачу заявления.

В заявлении взыскатель также указывает сведения об отсутствии на момент обращения за совершением исполнительной надписи судебного спора с должником об исполнении обязательств и о непогашении задолженности, что ранее исполнительная надпись по данному требованию взыскателя не совершалась.

Заявление от физического и юридического лица подается нотариусу в письменном виде лично либо через представителя.

Заявление, представляемое от имени юридического лица, подписывается первым руководителем, скрепляется печатью (при наличии) юридического лица.

Сведения о физических и юридических лицах и их руководителях нотариус проверяет через ЕНИС.

Заявление регистрируется в электронном реестре ЕНИС.

Для взыскания задолженности по обязательству о взыскании задолженности с собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок, уклоняющихся по платежам, подается:



заверенные взыскателем – объединением собственников имущества, простым товариществом, кооперативом собственников квартир – пронумерованные, прошитые копии документов:

об утверждении размера взносов для накопления денег на проведение капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, размера оплаты за содержание парковочного места, кладовки, о сборе целевых взносов и их размере (заверенная взыскателем выписка из протокола собрания собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок многоквартирного жилого дома об утверждении вышеуказанных размеров взносов и расходов);

документ о расчете суммы задолженности, о сроках уплаты взносов, расходов и дате возникновения обязательства по их внесению (заверенная взыскателем копия лицевого счета с расчетом суммы задолженности или заверенная взыскателем выписка из лицевого счета).

заверенную взыскателем - временной управляющей компанией - копию договора с жилищной инспекцией;

документ о расчете суммы задолженности, о сроках уплаты взносов, расходов и дате возникновения обязательства по их внесению (заверенная взыскателем копия лицевого счета с расчетом суммы задолженности или заверенная взыскателем выписка из лицевого счета).

Приказ вводится в действие с 1 марта 2024 года.

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