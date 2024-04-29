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Законодательство РК

В Казахстане изменилась норма строительства объектов

В Казахстане изменилась норма строительства объектов, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 15:23 Фото: primerminister.kz
Приказом и.о. председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК от 10 апреля 2024 года внесено изменение в Строительные нормы РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, в норме "Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений" пункт 4.31 изложен в новой редакции. 

Так, говорится, что по каждому объекту строительства необходимо:

  • размещать в доступном для обозрения месте информацию о строящемся (реконструируемом) объекте "Паспорт объекта (информационный щит)" с указанием наименования заказчика, подрядчика, проектной организации и их ответственных представителей, руководителей технического надзора заказчика, сроков начала и окончания строительства (реконструкции), схематичные чертежи объекта и общую ситуационную схему, данные уведомления с указанием регистрационного номера в талоне о начале производства строительно-монтажных работ;
  • иметь журнал производства работ по форме согласно приложению "В" к настоящим строительным нормам и специальные журналы;
  • иметь журналы по отдельным видам работ, принятые согласно пунктам о специальных журналах, включаемых в договоры подряда между заказчиком и подрядчиком с учетом уровня сложности объекта;
  • составлять акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций, испытаний и опробования оборудования, систем, сетей и устройств;
  • оформлять подрядчиком исполнительную документацию, предусмотренную нормативным техническим документом в сфере архитектуры, градостроительства и строительства на отдельные виды работ, а также обязательно иметь на объекте комплект рабочих чертежей с записями в журналах о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или эскизам, и о внесенных в них по согласованию с проектной организацией и заказчиком изменениях;
  • размещать информацию в электронном формате в единой информационной системе строительства (E-Qurylys) для организации проведения строительства по принципу "одного окна" (номер и дату договора по вывозу строительных отходов с указанием сторон договора и объема строительных отходов, место вывоза строительных отходов, согласно утвержденной проектно-сметной документации)". 

Приказ вводится в действие со дня его подписания.

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