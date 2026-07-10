#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Политика

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад о развитии агропромышленного комплекса страны

Токаев, Сапаров, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 17:35 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова. Известно, что глава государства заслушал доклад об итогах развития агропромышленного комплекса за первое полугодие 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды за 10 июля 2026 года, президент был проинформирован о работе по диверсификации посевных площадей, расширению механизмов льготного кредитования аграриев и развитию лизинга сельскохозяйственной техники.

Так, Сапаров доложил о том, что продолжается реализация комплекса мер, направленных на увеличение доли переработанной продукции в АПК до 70%.

К примеру, за шесть месяцев 2026 года производство продуктов питания увеличилось на 14,7%.

Рост индекса физического объема сельского хозяйства составил 4,4%, в том числе растениеводства – 7,7%, животноводства – 4,4%.

Также министр сообщил, что одновременно растут объемы экспорта и расширяется номенклатура поставляемой за рубеж продукции.

По итогам января – апреля 2026 года экспорт продукции АПК составил 3 млрд долларов, что на 36% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (2,2 млрд долларов).

По итогам года, как заверил министр, ожидается увеличение экспорта до 7,2 млрд долларов.

Еще отчитался Сапаров о ходе реализации Комплексного плана по развитию животноводства, принятого во исполнение поручения главы государства.

"Сформирована система льготного финансирования, охватывающая хозяйства всех категорий. Принимаемые меры направлены на увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, повышение продуктивности отрасли и наращивание экспорта мясной продукции. Особое внимание уделяется развитию отгонного животноводства", – отмечено в докладе министра.

Кроме того, в целях исполнения поручения президента утвержден Комплексный план по развитию ветеринарии до 2030 года, предусматривающий совершенствование системы ветеринарной безопасности, дополнительное финансирование отрасли и обновление нормативно-правовой базы.

Продолжается цифровая трансформация агропромышленного комплекса. На базе единой цифровой платформы "Е-АПК" осуществляется интеграция государственных информационных систем и внедрение новых цифровых сервисов.

До конца 2026 года прогнозируется рост валовой продукции сельского хозяйства на 5,9%. Производство продуктов питания планируется увеличить на 9,5%, напитков – на 10,5%. Инвестиции в основной капитал отрасли ожидаются на уровне 2,2 трлн тенге.

Президент в заключительной части встречи поставил ряд задач, направленных на повышение эффективности отрасли, увеличение производства продукции с высокой добавленной стоимостью, расширение экспортного потенциала и укрепление продовольственной безопасности страны.

Утром 10 июля глава государства обновил дипломатический корпус Казахстана. Подробнее – тут.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
президент РК
18:12, 20 ноября 2023
Токаев принял министра сельского хозяйства
встреча с президентом
18:14, 15 ноября 2024
Токаев наградил работников сельского хозяйства
Токаев принял Бектенова
12:32, 01 марта 2024
Касым-Жомарт Токаев впервые принял Бектенова в качестве премьер-министра
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Бельгии празднует выход в четвертьфинал чемпионата мира 2026
17:50, Сегодня
"Спортинг" не разрешил игроку сборной Бельгии сыграть в четвертьфинале ЧМ против Испании
Темирлан Мукатаев
17:42, Сегодня
Четырёхкратный чемпион Азии по боксу из Казахстана Мукатаев выиграл медаль ЧА-2026
Ислам Махачев
17:27, Сегодня
"Ислам готов": тренер Махачева прокомментировал возможность боя с Конором Макгрегором
Ерасыл Саулебеков
17:19, Сегодня
Казахстанский тяжелоатлет Ерасыл Саулебеков выиграл очередной чемпионат страны
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: